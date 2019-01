Pesca, Caroppo: “Liberare il settore dalle asfissianti norme UE”

Di:

“Sono convintamente al fianco delle marinerie pugliesi: politiche prive di qualunque aderenza alla realtà hanno messo in crisi un settore vitale per la nostra economia nonché per la nostra salute senza alcun concreto beneficio per l’ecosistema”, lo dichiara in una nota il Consigliere regionale, Andrea Caroppo Segretario regionale pugliese della Lega-Salvini Premier.

“A causa di regolamenti e direttive UE, spesso adottati con il concorso dei governi nazionali, i pescatori italiani sono ingabbiati in una pletora di norme sempre più restrittive, asfissianti ed antieconomiche, nonché da una montagna di obblighi amministrativi e burocratici che rendono impossibile lavorare. Il tutto mentre i pescatori non europei, specialmente quelli delle marinerie emergenti e sempre più commercialmente aggressive del Nord Africa, hanno mano libera. E difatti, a fronte della messa in ginocchio di un intero settore, l’ecosistema del Mar Mediterraneo non migliora affatto. Nel frattempo, i cittadini italiani continuano a comprare i prodotti ittici che, però, pur frequentemente spacciati come cattura italiana, sempre di più provengono da flotte e mercati esteri, con conseguente ulteriore aggravio della bilancia dei pagamenti nel settore e rischi su salute e tracciabilità”.

“E evidente allora – conclude Caroppo – che, se non l’amore per una nobile e antica arte, deve essere l’amore per la nostra occupazione e la nostra salute a spingere per un deciso cambio di rotta”.