Puglia: ancora variabile con possibilità di locali precipitazioni

Di:

GIOVEDI’: La perturbazione giunta ieri si allontana verso la Grecia rinnovando in mattinata un po’ di variabilità su Molise e Puglia con al più qualche residuo fenomeno tra termolese e Gargano. Migliora poi nel corso della giornata con schiarite via via più ampie. Tendenza a nuovo aumento della nuvolosità in serata con precipitazioni più frequenti su dorsale e versanti tirrenici, nevose dai 1300-1400 metri. Temperature in generale aumento, con estremi di 9°C e punte di 15°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 1000 metri. Basso Adriatico da molto mosso a mosso; Canale d’Otranto molto mosso.

Venerdì 01 Febbraio Più nubi e qualche fenomeno sull’Appennino, nuvoloso ma asciutto altrove

VENERDI’: Una nuova saccatura fa il suo ingresso all’altezza delle Baleari, innescando un flusso umido e relativamente mite dai quadranti meridionali. In Molise cieli coperti e piogge insistenti su Isernino, Matese e Sannio, fenomeni assenti o sporadici lungo la costa. In Basilicata piogge al mattino su Lagonegrese, Pollino, Val d’Agri e Senisese, in esaurimento nel corso della giornata. Nuvolosità medio-alta e stratificata in transito sulla Puglia, con annuvolamenti più compatti e isolati piovaschi su Daunia, Murge, sud Barese, Salento e Tarantino. Temperature in aumento con massime superiori ai 15/16°C sui litorali adriatici della Puglia. Quota dello zero termico in rialzo al di sopra dei 2400 metri. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti meridionali. Molto mosso il Mar Ionio, mosso o poco mosso l’Adriatico.

Sabato 02 Febbraio Possibile peggioramento nella seconda parte della giornata

SABATO Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; su murge, litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul Tavoliere nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul Salento giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Temperature minime stabili, con estremi di 15°C; massime in calo, con punte di 18°C. Venti moderati settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto agitato.