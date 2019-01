In ricordo dell’amico Orazio La Torre

Di:

Ho conosciuto il mio amico Orazio verso la fine degli anni ’50. Eravamo ragazzini e frequentavamo l’Azione Cattolica della Parrocchia Stella Maris. Ricordo che il presidente era un certo Salvatore Ierimonti, un omone mite, figlio del guardiano dell’antico faro del molo di Levante. Una persona a modo e pieno di iniziative per i ragazzi che frequentavano l’Azione Cattolica. Con l’amico Orazio partecipavamo alle adunanze e alle varie iniziative ludiche che venivano organizzate: i tornei di calcio parrocchiali, a sette giocatori, che allora si svolgevano presso il campo sportivo “Acqua di Cristo”, i tornei di ping pong, recite e feste varie. Durante il periodo estivo andavamo “au largamende” e alla punta del molo di Levante, dove ci accompagnavano il presidente Ierimonti, Mimì Troiano, Vincenzo Pasqua detto “Cillòtte” e Pino La Torre (quest’ultimi due esperti nuotatori e tuffatori) e dove si giocava “a chiamè”. Il gioco consisteva nel chiamare per nome l’amico che successivamente doveva eseguire il tuffo dalla banchina. Se il ragazzo invitato a tuffarsi non lo faceva, veniva buttato a mare. Quelli più coraggiosi si tuffavano “da sopa a casètte” che il era il punto più alto sito alla punta del Molo, e tra questi ragazzi c’era il mio amico Orazio. Si facevano spesso gare di nuoto da una punta all’altra dei moli e il vincitore era solitamente il talentuoso calciatore Giacomino Salvemini. Orazio, che era un bravo nuotatore, arrivava sempre tra i primi. Con l’amico Orazio, giocavamo per ore a pingpong nella saletta dell’A.C. su un tavolo di tennistavolo omologato. Con l’Azione Cattolica “Stella Maris” sotto la guida di Michele Ardò, siamo andati per due anni in campeggio a Macchia. Il primo anno in zona di mare “Il Gelso” e l’anno successivo nella tenuta del barone Cessa. Ricordo, che era don Nicola Angiulli, parroco della Chiesa Stella Maris, a provvedere ai vettovagliamenti giornalieri dei campeggiatori, mentre Orazio (che già praticava la pesca subacquea) e Tonino Tasso (abile pescatore di granchi) quasi tutti i giorni catturavano polpi, granchi “i pelòse” e pesci. C’erano anche, tra i partecipanti al campeggio, altri ragazzi più grandi che in apnea “smurzavene” prendevano sott’acqua cozze nere di scoglio, arca di Noè “i mossce”, ricci “i rizze” e tartufi “taratòffe”, che mangiavamo crudi oppure cucinati a pranzo preparato dal giovane cuoco “Tonino coppela rosse”.

Agli inizi degli anni ’60, lo scrivente con Orazio insieme agli altri amici che frequentavamo la parrocchia Stella Maris ci trasferimmo presso la Chiesa di S.Michele, dove in collaborazione con Franco Guerra, Matteo Palumbo, Raffaele Prencipe, Antonio Armiento, Vincenzo Robustella, ing. Francesco Rinaldi, Giacomo Salvemini, Pasquale Rignanese, Peppino Prencipe, Tonino Salvemini, fondammo l’Azione Cattolica di quella Parrocchia. In quegli anni di spensieratezza, durante l’estate, spesso con Orazio ed altri amici andavamo a fare pesca subacquea in apnea, utilizzando fucili della Cressi sub a molla.

Presso la parrocchia S.Michele, ricordo che nella saletta della canonica, dove nei piani superiori abitava, insieme alle sorelle, il parroco don Michele Ciccone di Mattinata, avevamo la sede dell’A.C. per le riunioni e per giocare a biliardino e a tennis tavolo. Con l’apertura della nuova Chiesa, la sala grande fu utilizzata dai numerosi giovani che frequentavano l’Azione Cattolica. In quella sala, coadiuvati anche dal vice Parroco don Nicola Ferrara, si svolgevano attività teatrali, spettacoli di arte varia, tornei di ping pong (avevamo tre tavoli di panforte) e di biliardino, seminari di formazione con predicatori (missionari) di livello ospitati a Manfredonia. La stessa sala, durante le campagne elettorali era anche utilizzata come sede di Comitato Civico, per conto della Democrazia Cristiana. Sempre in parrocchia, si organizzavano tornei di calcio, campeggi estivi, serate di festa da ballo e corsi serali per lavoratori per il conseguimento del diploma di terza media. Avevamo una squadra giovanile di calcio dove giocava a mediano anche mio amico Orazio. In primavera e a settembre con don Michele Ciccone facevamo gite a piedi (seguendo gli antichi percorsi), all’Abbazia di Pulsano e a Monte S.Angelo. Un anno, con Orazio e con gli altri amici e amiche dell’A.C. andammo in gita in autobus all’Abbazia di Monte Sacro. Rammento che era il mese di maggio, e l’autista del pullman non potendo proseguire perchè la folta boscaglia aveva ostruito ogni passaggio, ci fece scendere in una vallata, lontano dall’Abbazia. Fortunatamente due allevatori di Mattinata, che don Michele conosceva bene, armati di accette e bastoni, ci aprirono il sentiero tagliando arbusti e scacciando le serpi nere dai rovi (perché era maggio, periodo degli amori).

In quelli anni di spensieratezza, trascorrevamo con Orazio e gli altri ragazzi dell’A.C. intere giornate a scherzare e a giocare. Rammendo, le accese partitelle di calcio giocate con le palle bianche di gomma presso il campetto del “Miramare”, nell’atrio della scuola elementare “De Sanctis” e alla “terra gialla”, ora piazza Silvio Ferri. A ping pong poi, avevamo raggiunto un tale livello tecnico da essere considerati tra i più bravi giocatori di tennis-tavolo a Manfredonia. Durante il periodo di carnevale con Orazio, che provvedeva a fornire sempre l’impianto musicale per la serata danzante nel salone della Parrocchia, si organizzava il ballo per casa in costume con le ragazze e con “i zetarèlle” che frequentavano la chiesa di S.Michele. Sotto la nuova chiesa di S.Michele, Carlo Zerulo (bravo carpentiere) che aveva già costruito il palco in legno per le manifestazioni di arte varia nella vecchia chiesa di S.Michele, allestì con la collaborazione dei giovani dell’A.C. S.Michele, un palco di legno con strutture portanti in muratura, tuttora utilizzato per gli spettacoli teatrali. Nel nuovo locale, adibito per attività ludiche, cineforum, conferenze, mio cognato, Vincenzo Robustella organizzò i primi spettacoli di arte varia per le scuole elementari e per la Festa della Mamma. Mentre il prof. Saverio Guerra (musicista e cultore del dialetto) allestì le prime commedie in dialetto manfredoniano, che rappresentammo con grande successo di pubblico. L’amico Orazio in alcune occasioni si è cimentato anche come attore in spettacoli teatrali, organizzati dalla Filodrammatica S.Michele diretta da Tonino Valente e in qualche occasione dall’attore-regista Giuppi Brigida.

Orazio, da giovane età, ha avuto sempre la passione per la bicicletta e per gli impianti stereo, tant’è che, durante i mesi estivi, quando andavamo a ballare sui terrazzi “i lascre” delle abitazioni, spesso procurava “u ggeradische” il giradischi per la serata danzante. Quest’ultima sua passione, in seguito diventerà il suo lavoro che ha esercitato per anni in qualità di agente di commercio di impianti HI-FI.

Il giorno del suo funerale la chiesa era strapiena, c’eravamo tutti quel giorno attorno alla famiglia, le amiche e gli amici più cari: Matteo Orlando, Peppino Prencipe, Donato Notarangelo, Salvatore Azzarone, Lello Di Iasio, Franco Fortunato, Michele Iaconeta, Angela Arciuolo, Armida Di Napoli, Lucia Del Vecchio, Maria Stella Gentile, Maria Grazia Tomaiuolo, Lucia Trotta, Rosa Giangrande, Nicola (Nino) Ciociola, Matteo Trimigno, Tonino Angelillis, Peppino D’Errico e tantissimi altri amici.

Quella mattina del luglio scorso Orazio è sceso come al solito per farsi una passeggiata in bicicletta, in solitaria. Al ritorno (a casa lo aspettavano), sulla circonvallazione, un veicolo che veniva dietro lo ha sbalzato via.

Eri affabile, disponibile, ottimista, avevi sempre una parola d’incoraggiamento per tutti. Un modello di vita per tutti noi, sei stato buono e generoso. Caro Orazio, ti ricorderemo per sempre con profondo affetto.

A cura di Franco Rinaldi,

Manfredonia 31 gennaio 2019