Situazione finanziaria precaria della Università sipontina nel … 1868

All’apertura della sessione autunnale del Consiglio, il 27 ottobre 1868, il Sindaco, cavaliere Michele dottore Cataleta, tiene una relazione (“discorso inaugurale”) abbastanza corposa nella quale fa il punto sulla situazione finanziaria dell’Amministrazione Comunale.

Per meglio comprendere tale situazione, va detto che spesso le sedute del consiglio sono senza esito, per mancanza di numero legale, anche in seconda convocazione; il tutto dovuto pure alla circostanza che un buon numero di consiglieri (circa 11) è dimissionario.

In questo provvedimento deliberativo, però, il consiglio si ritrova ricostituito nel suo numero (18 consiglieri e più il Sindaco).

Va pur detto che il Cataleta è sindaco dal 1867 e nel 1866 ha ricoperto, per brevi periodi, la carica di Presidente del Consiglio, in attesa di nomina del Sindaco, di cui l’Amministrazione era vacante; in effetti, egli avrebbe ereditato una situazione precaria della Università pubblica sipontina, ovvero un grave disavanzo finanziario (oltre 20.000 lire), situazione già messa in risalto in precedenza, con la necessità di ricorrere all’accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti di Napoli.

Le cause di questo dissesto si individuano essenzialmente nella mancata riscossione di alcune entrate, rese inesigibili, nella riduzione del valore delle imposizioni (tassa sul pane e la farina, tassa sul vino, ecc.), aumento delle spese, specie per le liti, ed in particolare la mancata vendita degli alberi del bosco Cavolecchia.

Dopo aver fatto l’analisi delle mancate entrate e delle aumentate uscite verificatesi nell’esercizio, nonchè lo stato di abbandono ed anarchia in cui versa la città (specie nella polizia urbana e nella “grassa” cittadina), il sindaco Cataleta non può fare a meno di rammentare al Consiglio “…le giuste maledizioni di tutta intera la popolazione contro il Municipio per sì riprovevole abbandono”, in cui la stessa versa.

A cura di Pasquale Ognissanti (Archivio Storico Sipontino),

Manfredonia 31 gennaio 2019