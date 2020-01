A Monte è tempo di “Aperitivi Letterari & Other Stuff”

Anche quest'anno ritornano gli "Aperitivi Letterari & Other Stuff" con qualche novità e qualche aggiornamento non solo filosofia, arte e letteratura, ma anche temi politici e attuali, in un contesto conviviale, informale e libero all'interno della sede del Circolo ARCI Nuova Gestione in Via Sant'Oronzo N.5 - Monte Sant'Angelo (FG).