“Alto impatto” nelle stazioni: 739 identificati, 229 bagagli controllati

. Sono state 739 le persone identificate, 2 quelle denunciate All’Autorità Giudiziaria, un cittadino italiano responsabile di percosse ed uno straniero inottemperante all’ordine del Questore di Brindisi di allontanarsi dal territorio nazionale, 229 i bagagli controllati: questo il bilancio dell’operazione “Stazioni Sicure”, svoltasi nella giornata del 30 gennaio u.s., che ha visto impegnati 84 operatori della Polizia Ferroviaria nelle maggiori Stazioni di Puglia, Basilicata e Molise.

In particolare gli Operatori della Polfer hanno effettuato approfonditi accertamenti riguardanti un’aggressione avvenuta, giorni addietro, ai danni di una cittadina nigeriana incinta, all’interno dei bagni delle Ferrovie Nord Barese. La stessa ha riferito di aver bussato, più volte, alla porta del bagno, che risultava occupato da parecchi minuti e, per tutta risposta, di essere stata schiaffeggiata da un transessuale, che non aveva evidentemente gradito “l’insistenza”. La segnalazione della donna e di altri testimoni hanno consentito, agli Agenti di identificare e denunciare l’aggressore, un ventiquattrenne di origini baresi. Nell’ambito di competenza del Compartimento della Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise sono state 19 le stazioni in cui si sono concentrate le attività di controllo straordinarie, con il supporto di unità cinofile della Polizia di Stato, metal detector per i controlli ai bagagli sospetti. Le ispezioni si sono estese anche ai depositi bagagli.

Per quanto riguarda il capoluogo barese, i controlli hanno interessato anche le zone limitrofe alla Stazione Centrale (extramurale Capruzzi, Piazza Moro, Corso Italia) e le Stazioni ferroviarie della Ferrotranviaria S.p.A., delle Ferrovie Appulo Lucane e delle Ferrovie del Sud Est, dove sono state effettuate verifiche e ispezioni nelle sale di attesa, nelle biglietterie, nei sottopassaggi, a bordo dei treni, lungo i marciapiedi di arrivo e partenza dei convogli e negli esercizi commerciali.