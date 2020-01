Angelo Riccardi su facebook “Ora parlo io.” incontro intervista in Teatro

Manfredonia, 31 gennaio 2020. ““. Fissata per il prossimo giovedì 6 febbraio 2020, nel Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, l’intervista senza rete del già sindaco, Angelo Riccardi, moderata da Piero Paciello, direttore del giornale L’Attacco.it.

L’ex primo cittadino torna a parlare in pubblico, dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia (come avvenuto a Cerignola), in seguito a quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)” .

Come risaputo, per il Comune di Manfredonia, come per quello di Cerignola, è stato deliberato “l’affidamento, per diciotto mesi, a una commissione di gestione straordinaria” (il consiglio comunale di Manfredonia era stato già sciolto il 21 maggio 2019 a seguito delle dimissioni del sindaco).(vedi focus in basso)

E’ stata invece rinviata al 25 febbraio 2020, dopo istanza di differimento, l’udienza in tribunale a Foggia – con Collegio presieduto dal Dottor Antonio Buccaro – sull’incandidabilità di Angelo Riccardi, Salvatore Zingariello e Antonio Conoscitore, al tempo, rispettivamente sindaco del Comune di Manfredonia, vice sindaco, e consigliere comunale. Come riportato in una sentenza della Corte di Cassazione, in seguito alla relazione finale della Commissione d’inchiesta insediatasi nel Comune di Manfredonia, si ricorda come affinchè “scatti l’incandidabilità alle elezioni” si “rileva la responsabilità dell’amministratore nel grave stato di degrado amministrativo causa di scioglimento del consiglio comunale”. Pertanto “è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.” Da qui, la misura interdittiva non richiede che la condotta dell’amministratore “integri gli estremi dell’illecito penale di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno nella stessa“.

LE INTERVISTE POST SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANFREDONIA

ANGELO RICCARDI – SALVATORE ZINGARIELLO – (II)