Casi bullismo a San Severo e a Manfredonia, pdl in Parlamento

Roma, 31 gennaio 2020. Dichiarazione di voto favorevole del MAIE alle misure integrative per contrastare la piaga del bullismo. Durante il suo intervento in aula, l’onorevole Antonio Tasso ha accennato “ai casi del sig. Ciavarella (Cittadino di San Severo – Dipendente del Consorzio di Bonifica della Capitanata) e a quella del sig. Peppino (un anziano di Manfredonia. Del caso ne ha parlato in esclusiva StatoQuotidiano.it)”. “Questo reato è odioso e ripugnante. Che si sconfigge con la denuncia e la solidarietà. L’omertà aiuta solo i delinquenti. Lo dico da genitore, cittadino e rappresentante istituzionale”, conclude Tasso.