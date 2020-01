Contratto settore lapideo. Potenza convoca tavolo istituzionale

Il Sindaco Antonio Potenza ha convocato un tavolo di confronto tra aziende e operai per il prossimo martedì 4 febbraio alle ore 12 nella sala consiliare. “C’è bisogno di aprire subito il dialogo tra le parti” – dichiara Potenza – “lo stato di agitazione e i toni forti messi in campo non sono la strada maestra per risolvere il problema. I diritti acquisiti dei lavoratori vanno tutelati, ed è opportuno pertanto, anche per scongiurare speculazioni di ogni genere, che la diplomazia e il dialogo siano le uniche strade da percorrere per arrivare alla soluzione migliore per tutti. Bisogna continuare a lavorare tutti insieme, per dare continuità al settore trainante della nostra economia e individuare ogni utile possibilità per migliorarlo ancora” – conclude il Sindaco.