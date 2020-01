Controlli straordinari dei Carabinieri a Bisceglie: arresti, denunce

Bari. Sono circa 2 settimane che l’Arma dei Carabinieri, con il concorso di militari del Comando Provinciale di Bari, stanno conducendo controlli straordinari del territorio nel comune di Bisceglie. Sinora impiegati circa 150 unità che pattugliano le aree nevralgiche del centro urbano e delle periferie con particolare riguardo alle zone maggiormente a rischio di reati predatori ed afferenti le sostanze stupefacenti.

2 arresti sono stati effettuati per spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana, un altro per atti persecutori nei confronti della ex compagna ed altri 2 nei confronti di persone sottoposte a misure restrittive, per violazione degli obblighi disposti dalle competenti A.G. a seguito di precedenti condanne. Complessivamente sono state controllate, in questi specifici servizi, più di 120 autovetture e circa 200 persone mentre sono più di 70 i controlli effettuati nei confronti di arrestati domiciliari. I controlli continueranno per tutto il mese di febbraio anche con personale del Nucleo cinofili Carabinieri ed altri reparti specializzati dell’Arma.