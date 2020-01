COOKING QUIZ, grande successo tra gli studenti dell’Ipssar Lecce di Manfredonia e San Giovanni

Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica, attraverso un quiz multi-risposta. Le classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

Giovedì protagonisti gli studenti dell’IPSSAR “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia in un doppio appuntamento.

Piero Di Turi, Chef ALMA ha tenuto le lezioni sugli “Animali da cortile”: studenti attentissimi e molto preparati hanno apprezzato moltissimo l’argomento, ottenendo ottimi risultati di apprendimento durante la fase del Quiz.

“Bellissima iniziativa molto utile a livello formativo e didattico – ha commentato il Dirigente Scolastico Luigi Talienti – I ragazzi si sono confrontati attraverso una “sana competizione” e questa modalità rappresenta uno stimolo alla crescita e al confronto. Vorrei ringraziare a nome di tutto l’Istituto lo staff del Cooking Quiz perché è un’iniziativa attrattiva e coinvolgente con tanti risvolti costruttivi pertanto una bella lezione di vita. Grazie di cuore!”.

Presente a Manfredonia Domenico Cicolella dell’Ufficio Stampa di Confcooperative Foggia: “L’incontro con gli studenti è molto importante perché penso che oltre alla teoria devono avere anche esempi pratici. Iniziative come il Cooking Quiz andrebbero fatte regolarmente. Confcooperative organizza incontri con i ragazzi per spiegare che “fare impresa” non è così complicato e la formula della cooperativa è la più semplice ed economica”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: quest’anno è l’introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.