Crac Popolare di Bari, 3 arresti: coinvolti Marco e Gianluca Jacobini

, 31 gennaio 2020. “Un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata notificata stamani, dai militari della, a, padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell’istituto di credito barese”.

Lo riporta l’Ansa Puglia.

“Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza”. “Agli arresti domiciliari è finito anche Elia Circelli, accusato di un episodio di falso in bilancio e falso in prospetto”. (ANSA).