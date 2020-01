Foggia, denunciato giovane per porto abusivo di arma impropria

Nella nottata appena decorsa, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine “Campania” e dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, verso le ore 03:00, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio fermavano per un controllo un’autovettura, mentre transitava in Piazza Cavour, con due giovani a bordo.

Dal controllo al sistema Mercurio in dotazione al reparto, gli Agenti accertavano che entrambi i giovani di 23 e 24 annoveravano numerosi precedenti di polizia.

Considerato anche l’atteggiamento di insofferenza al controllo, i due venivano sottoposti a perquisizione e mentre per il più giovane dava esito negativo, per il ventiquattrenne anche conducente dell’auto, veniva rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm., custodito nel bracciolo dell’auto.

In seguito al rinvenimento il predetto veniva denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma impropria.