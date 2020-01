Foggia, uomo trovato morto in casa in zona Chiesa San Giuseppe Artigiani

, 31 gennaio 2020. Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, verso le ore 9:30, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, sono intervenuti – su richiesta della sala operativa – in un’abitazione sita nella zona della Chiesa San Giuseppe Artigiani per probabile decesso.

Sul posto vi erano già i Vigili del Fuoco che stavano provvedendo ad entrare nell’appartamento tramite la finestra sita a piano rialzato. Entrati in casa gli Agenti effettivamente, sul divano constatavano la presenza di un uomo deceduto. Richiesto l’intervento del 118 e del medico legale veniva accertata la morte per cause naturali. Gli agenti hanno appreso, nel corso dei controlli, che l’uomo, di 63 anni, soffriva di problemi cardiaci e viveva solo in casa.