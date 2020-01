Foggia. Vandalismi Centro Diurno di viale Candelaro: solidarietà De Leonardis

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza a Carlo Rubino, anima del Centro Diurno di viale Candelaro a Foggia, con la certezza che la delusione e la rabbia del momento si trasformeranno in stimolo per proseguire con sempre maggiore impegno. Circondato dall’affetto delle persone che hanno nel Centro e nell’attività svolta un riferimento diventato imprescindibile, e della comunità tutta chiamata a denunciare e isolare persone lontane da ogni elementare regola di civiltà e rispetto, per loro stessi prima ancora che degli altri”.