Furto al Centro per disabili, Rubino: “Gesto vile ad una struttura per ragazzi”

“Oggi, anzi questa notte, al Centro Diurno di via Candelaro abbiamo avuto per l’ennesima volta “visite”. Al di là del vile gesto rivolto ad una struttura destinata a ragazzi disabili, ed ai danni causati, resta l’amarezza di dover prendere atto, ancora una volta, che nessuno ha visto e sentito nulla. Rimaniamo in attesa di sapere cosa deciderà di fare l’amministrazione comunale”.

Lo scrive Carlo Rubino su facebook, gestore del centro disabili di Candelaro che ha subito un altro furto, il settimo in tre anni di attività a Foggia. L’amministrazione comunale con l’assessore ai servizi sociali Raffaella Vacca si è recata stamattina sul posto: “Ci ha assicurato la videosorveglianza- dice Rubino- vedremo, certo è il secondo furto in 24 ore, non è il danno economico che ammonta a 100 euro a lasciare allibiti, ma è assurdo il furto in un centro per disabili”.

Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis ha espresso la sua solidarietà per quanto avvenuto: “Che anche una struttura destinata all’assistenza ai ragazzi disabili – scrive in una nota- venga colpita da inqualificabili balordi senza ormai alcun freno e remora, suscita profonda amarezza, prima che sconcerto e delusione. Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza a Carlo Rubino, anima del Centro Diurno di via Candelaro, con la certezza che la delusione e la rabbia del momento si trasformeranno in stimolo per proseguire con sempre maggiore impegno. Circondato dall’affetto delle persone che hanno nel Centro e nell’attività svolta un riferimento diventato imprescindibile, e della comunità tutta chiamata a denunciare e isolare persone lontane da ogni elementare regola di civiltà e rispetto, per loro stessi prima ancora che degli altri”.