“Goodbye My Lover”: nuova produzione per producer di Manfredonia Giovanni La Tosa

Alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo durante Attico Monina con OM Optimagazine e RTL 102.5 il programma on line che il critico musicale Michele Monina conduce in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Lilith Primavera presenta il suo nuovo singolo Goodbye My Lover.

Un testo italiano che parla d’amore, intervallato dal ritornello in Inglese, un trascinante brano elettro-dance che entra in testa immediatamente. Realizzato con la preziosa collaborazione del producer Giovanni La Tosa, il singolo, in uscita oggi il 31 gennaio, sarà accompagnato dal video, diretto da Cristina Ducci (Elodia Cinematografica), che verrà presentato in esclusiva durante il Festivalino di Anatomia Femminile all’interno del contenitore Attico Monina.

https://www.optimagazine.com/2020/01/17/il-mio-sanremo-in-attico-monina-con-om-optimagazine-e-rtl-102-5/1687734n-om-optimagazine-e-rtl-102-5/1687734