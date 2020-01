“La Capitanata costruisce la rete civile antimafia”

Interverranno: Francesco Miglio, Sindaco di San Severo; Simona Venditti, Assessore alle Politiche Sociali; Pino Aprile, Scrittore – giornalista; Giancarlo Costabile, Docente Università della Calabria; Ciro Corona, fondatore di Resistenza Anticamorra. Conclusioni: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

“Sindaci, amministratori ed esponenti della società civile della Provincia – dichiara il Sindaco Miglio – si incontrano per avviare un confronto sui temi della legalità e sicurezza. Il più vasto territorio italiano con i più scarsi presidi anti-mafia, la Capitanata, si mobilita, d’intesa con le istituzioni, per costruire una rete di presidi civili antimafia e un’azione comune, con associazioni, sindaci, movimenti, partiti, sindacati, iniziative popolari. L’iniziativa fa seguito alla mobilitazione che ha visto manifestare 20mila persone a Foggia, per ascoltare i parenti delle vittime di mafia e don Luigi Ciotti. E’ auspicabile partecipazione di tutti, perché insieme si fa rete e si vince”.