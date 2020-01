, 31 gennaio 2020. Azione congiunta degli operatori dell’ASE (Azienda Servizi Ecologici) di Manfredonia e degli agenti della Polizia locale del centro sipontino: in alcuni punti della città, in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini sono state ripulite delle aiuole non curate e ricoperte di rifiuti di ogni genere.

Si tratta di Piazzale Giuseppe Verdi e in piazzale Perotto.

Fotogallery Piazzale Giuseppe Verdi

IMMAGINE AIUOLA RIPULITA A MANFREDONIA

fotogallery piazzale Loreto