Manfredonia, il Rotary rilancia le stele patrimonio Unesco

Nell’ottobre del 2018 il Rotary club di Manfredonia nel corso di una affollata assemblea all’auditorium “” di Palazzo dei Celestini, presentò la proposta di candidare le stele daunie a patrimonio dell’umanità Unesco. Ad oltre un anno da quella presentazione, cosa è accaduto? A che punto è l’iter di quella proposta?

Per rispondere a questi interrogativi e dunque per aggiornare il pubblico sugli sviluppi di quella iniziativa, il Rotary di Manfredonia ha indetto una nuova assemblea che si terrà nel medesimo auditorium, sabato 1 febbraio prossimo alle 18. “Le stele daunie e l’Unesco: il progetto continua” annuncia il presidente del Rotary Andrea Pacilli. “Non si ferma, anzi si accresce. La proposta di candidatura è infatti stata fatta propria e sottoscritta dal distretto rotaryano “Progetto pluriennale Capitanata e Terre federiciane” rappresentato dal presidente Francesco Clori e dalla delegata distrettuale Mirella Guercia, che riunisce 17 Rotary club ed Inner wheel di Capitanata, nord barese e melfese e promuove lo sviluppo del territorio attraverso azioni concrete e buone pratiche. Non più solo il club di Manfredonia ma, insieme, tutti i club della Daunia e del nord barese, sostengono questo progetto”.

A dare man forte all’iniziativa sarà presente nell’assemblea di sabato prossimo, l’archeologa Maria Luisa Nava, già dirigente Mibact e soprattutto principale esperta delle stele daunie i cui studi ha traferito in decine di volumi, erede degli ricerche di Silvio Ferri, l’archeologo pisano che scopri nell’hinterland sipontino quegli straordinari cimeli unici che dischiusero nuovi orizzonti sull’universo della protostoria europea e dunque sulla cultura dei popoli che l’abitarono. Cimeli che hanno costituto il nucleo fondamentale del Museo nazionale archeologico allocato in un’altra vestigia della storia antica di Manfredonia, vale a dire il castello svevo-angioino-aragonese.

Il punto sullo stato dell’arte del progetto Stele daunie – Unesco sarà arricchito dalle riflessioni del responsabile della comunicazione di Puglia promozione Carlo Bosna, e dall’assistente governatore del Distretto 2120 del Rotary club international Pasquale Frattarulo. “Un progetto ambizioso – ha evidenziato – il presidente Pacilli – che oltre a rilanciare la valorizzazione delle stele daunie, può essere funzionale al rilancio di un territorio in grande affanno”.

L’iter per arrivare al riconoscimento delle stele daunie come patrimonio Unesco è lungo e laborioso. Giustamente. Le stele daunie hanno tutti i requisiti storici, culturali, artistici che suffragano il loro inserimento nel patrimonio Unesco. L’attenzione riservata dal Rotary sopperisce in qualche modo ad un quantomeno non adeguato interesse dimostrato in loco. Basti pensare che non esiste all’ingresso della città e nello stesso abitato, una insegna che indichi che a Manfredonia c’è un Museo nazionale archeologico con dei reperti unici stupefacenti e dove è ubicato. A parte che sono quattro anni che le stanze museali sono chiuse per lavori che, se Dio vuole, dovrebbero terminare fra qualche mese.