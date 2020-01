Manfredonia, si taglia le vene e ingoia farmaci: 20enne salvata dai Carabinieri

, 31 gennaio 2020. Una 20enne del centro ha tentato di togliersi la vita ieri mattina a. Da raccolta dati, in un’abitazione in zona Viale Miramare – Acqua di Cristo, una giovane avrebbe prima tentato di tagliarsi le vene per poi ingoiare dei farmaci. Provvidenziali sarebbe stato delle segnalazioni di cittadini, con intervento delle forze dell’ordine sul posto. Da raccolta dati, ad intervenire sono stati i Carabinieri della Stazione locale. Fortunatamente, la ragazza è stata tratta in salvo.

