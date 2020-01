“Non si capisce più …niente”. Nei “Giorni della merla” un bel bagno in mare a Vieste

“Vieste 31 gennaio 2020. Giorni “della merla”. Un ragazzo tedesco in procinto di tuffarsi.

Bel tempo dunque nel Gargano, con previsioni ancora in miglioramento nei prossimi giorni.

SABATO:Prosegue l’afflusso di umide correnti occidentali che mantiene in vita spiccata variabilità sui settori occidentali della dorsale con anche la possibilità di qualche locale pioviggine. Ancora perlopiù soleggiato su versanti adriatici e ionici settentrionali. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Commento del previsore puglia

ANTICICLONE IN RINFORZO SUL SUD-EST

un nuovo rinforzo dall’alta pressione garantirà una fase più stabile sulle nostre regioni di Sud-Est tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Ne conseguirà un periodo più soleggiato sui versanti adriatici e ionici. Più nubi sul Tirreno ed i versanti appenninici esposti a ponente ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori massimi con clima ancora mite per il periodo.