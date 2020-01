Popolare di Bari, 3 arresti domiciliari

Bari, 31 gennaio 2020. Come riporta IlSole24Ore : “il Tribunale di Bari ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e una misura interdittiva. Ancora non noti i nomi degli indagati oggetto dei provvedimenti. I nomi più importanti dell’inchiesta sono l’ex ad Giorgio Papa, l’ex ad Vincenzo De Bustis, l’ex condirettore generale Gianluca Jacobini, l’ex presidente Marco Jacobini (padre del condirettore), l’ex responsabile della direzione crediti Nicola Loperfido. Per loro ci sono le accuse, a vario titolo, di manipolazione del mercato, falso in bilancio e falso in prospetto, ostacolo all’autorità di Vigilanza”.