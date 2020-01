Tresoldi, da Siponto a New York: nuova opera visionaria

Sembra quasi una visione: surreale, mastodontica, magnifica. Si chiama, ed è la scultura ideata da Tresoldi Studio per il ildell’di New York. Lo scultore,è specializzato nella realizzazione die ha raggiunto la notorietá internazionale grazie alla sua opera di

Per questo ristorante nel cuore dell’East Village si è ispirato alla struttura iconica di Fillmore East, la leggendaria sala concerti nel Lower East Side attiva fino al ’71 che ha ospitato, tra gli altri, i Doors, Janis Joplin e Frank Zappa. Il giovane artista, che nel 2017 è stato inserito da Forbes nella lista dei più importanti artisti under-30 europei, ha pensato a una scultura sospesa da far fluttuare dal soffitto della sala centrale del Cathédrale, come una presenza eterea capace di ricalibrare le percezioni spaziali e temporali dei visitatori. Progettato da Rockwell Group capitanato dall’architetto statunitense David Rockwell, il Moxy hotel è un omaggio all’East Village, uno dei quartieri storici di Manhattan, area in continua evoluzione e terreno fertile per i movimenti artistici e musicali degli anni ’60.

Fonte living.corriere.it

Fonte immagine: Art Vibes