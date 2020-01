Uranio impoverito, storie di Corrado, Alessandro e i rispettivi fratelli morti nel silenzio

, 31 gennaio 2020. “Nuova sentenza a favore di un militare ammalatosi di cancro a cui era stato negato tutto dall’amministrazione militare“. E’ quanto riporta, parlando dell’uranio impoverito quale causa della malattia del militare, “ammalatosi al rientro da missioni“. “Anche questo ragazzo – è scritto sul sito lavalledeitempli – è passato dalla “Tito Barak” di Sarajevo accanto alla quale era posizionato un intero container contenente bossoli di uranio impoverito raccolto sul territorio. Non a caso la Tito Barak detiene il non invidiato primato di essere il luogo da dove son passati una buona parte di quei 7500 malati o 371 deceduti che si contano oggi tra il personale delle Forze Armate che ha operato all’estero. Nonostante la consapevolezza che il peggio dovrà ancora venire, ed il rischio evidente sui teatri Iracheni e libici totalmente ignorato sulla linea di comando, il Ministero resta immobile di fronte al problema e continua a non fornire alcuna indicazione di sicurezza e tutela da consegnare agli uomini e donne che operano sullo scacchiere“. “Non si contano più le centinaia di sentenze di condanna ottenute da Tartaglia e, nonostante tutto, nulla cambia“. “Continueremo a seguire tutti i nostri assistiti così come al centro dei punti di studi dell’Osservatorio, insieme a “l’Altra metà della Divisa”, si discute e ci si confronta anche sui suicidi tra il personale altro argomento questo, che si preferisce nascondere e non affrontare”. “Di questo ed altro ne parleremo martedì 4 febbraio presso la sala gruppi della Camera dei Deputati in via Campo Marzio 78 alle ore 10:30 dove, oltre all’avvocato Tartaglia saranno presenti il Presidente della IV Commissione d’inchiesta On. Scanu, l’On. Rossini autore di una risoluzione parlamentare in merito, la Dott. Rachele Magro studiosa del fenomeno suicidi e Vincenzo Riccio presidente della prima ed unica associazione in Italia composta di soli malati oncologici che hanno operato nei teatri operativi“.

Complessivamente sarebbero una trentina le vittime pugliesi, da possibile contaminazione da uranio impoverito, interessate ai risarcimenti regolati dal decreto del Presidente della Repubblica n.37 del 3 marzo del 2009, ‘Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalita’ di riconoscimento di particolari infermita’ da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali’. Lo ha reso noto nel 2009 il portale Vittimeuranio.com, che da tempo segue la vicenda.

DATI AL 2009

Una scheda del “Libro Nero” divide in base alla provenienza geografica i 50 militari deceduti suddividendoli per regione e provincia. Tra parentesi l’anno del decesso. Cinque dei dodici morti campani sono di Napoli, si tratta di Roberto Buonincontro deceduto nel 1996, Domenico Di Francia (1998), Antonio Milano (2002), Luca Sepe (2004) e Fabio Senatore (2005). Quattro sono di Salerno: Renzo Inghilleri (1993), Luca De Marco (2004), Aniello D’Alessandro (2006), Amedeo D’Inverno (2007). Tre di Caserta: Sergio D’Angelo (2003), Carmine olito (2004), Giuseppe Bernardo (2005).

Dei dieci militari deceduti in Sardegna, sei sono della provincia di Cagliari: Giuseppe Pintus (1994), Salvatore Vacca (1999), Antonio Vargiu (2001), Fabio Porru (2003), Valery Melis (2004), Gianfranco Floris (2004). Tre di Sassari: Gianni Faedda (2002), Filippo Pilia (2002), Maurizio Serra (2004). Uno di Oristano, Luciano Falsarone (2004).

Sono di Lecce tre dei sei militari morti in Puglia: Andrea Antonaci (2000), Alberto Di Raimondo (2005), Giorgio Parlangeli (2007). E ancora Roberto C. (2007) di Taranto, Crescenzo D’Alicandro (1996) di Brindisi e Corrado Di Giacobbe (2001) di Foggia.

Quattro i morti in Sicilia: Antonio Fotia (2002) di Palermo, Antonio Caruso (1999) di Catania, Salvatore Carbonaro (2000) di Siracusa e Paolo C. (n.d.) di Messina. Tre dei quattro morti del Lazio sono di Roma: Alvaro Marini (1997), Riccardo Grimaldi (2004) e Fabrizio Venarubea (2004). Uno di Frosinone: Eddy Pallone (2007). Tre decessi si sono registrati in Lombardia: Cesare Boscaino (2004) di Milano, Alessandro Garofolo (1993) di Mantova e Rinaldo Colombo (2000) di Varese.

Due morti in Veneto: Umberto Pizzamiglio (1999) di Verona e Lorenzo Michelini (1977) di Padova. Ancora due morti in Toscana, Leonardo Manicone (2004) e Stefano Ceccarini (1999) entrambi della provincia di Grosseto. Due i soldati deceduti anche in Liguria: Emilio Di Zazzo (2004) di Genova e Valerio Campagna (2003) di Imperia. Un morto anche per l’Umbria, Stefano Melone (2001) della provincia di Orvieto. Di quattro militari infine l’Ana-Vafaf non conosce l’esatta provenienza geografica, sono i casi di Giuseppe Benetti (1998), Luigi D’Alessio (2000), Pasquale Cinelli (2000) e Mario Ricordi (2000).

URANIO IMPOVERITO – FOCUS STATOQUOTIDIANO