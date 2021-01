Marchionni: “Sono punti d’oro in chiave salvezza” (FOTO VIDEO)

Torna ai tre punti il Foggia e lo fa tra le mura amiche dello Zaccheria a discapito della Casertana, la squadra più in forma del momento, superata di misura grazie alla rete di Pippo D’Andrea. Un match ampiamente dominato dai satanelli, che sfiorano il raddoppio in diverse occasioni peccando però di cinismo sotto porta.

Primo tempo di marca foggiana, Dell’Agnello ci prova subito con una volè di tacco, ma è attento Avella. I rossoneri sono in palla, l’atteggiamento è quello giusto ed al 15′ la sbloccano: Curcio da destra pennella a centro area per D’Andrea, che attacca lo spazio e di testa insacca alle spalle di Avella, portando in vantaggio i suoi. Il gol galvanizza il Foggia, che cerca subito il raddoppio con Curcio, dal limite dell’area e con Dell’Agnello, ma in entrambi i casi Avella respinge il pericolo per una Casertana non pervenuta.

Nella ripresa il Foggia continua a tenere botta e spingere sull’acceleratore, cercando con insistenza il raddoppio e creando anche le situazioni ideali per trovarlo ma D’Andrea prima, Garofalo e Dell’Agnello poi non hanno la giusta cattiveria sotto porta, lasciando in partita gli ospiti che proprio nel finale per poco non pareggiano i conti, trovando Fumagalli super reattivo (conclusione insidiosa su mischia in area di rigore) poco prima del triplice fischio finale, che consegna ai rossoneri tre punti importanti ed il quarto posto in classifica.

Il tabellino: Foggia – Casertana 1-0

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Galeotafiore, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale (25’st Ibou Balde), Salvi, D’Andrea (10’st Garofalo), Di Jenno (36’st Agostinone); Curcio (25’st Morrone); Dell’Agnello. A disp. Jorio, Di Masi, Raggio Garibaldi, Moreschini, Pompa, Cardamone, Tomassini, Turi. All. Marco Marchionni

CASERTANA F.C.: Avella; Hadziosmanovic (14’st Rosso), Buschiazzo, Carillo, Del Grosso; Matese (14’st Polito), Santoro, Varesanovic (40’st Longo); Icardi, Cuppone, Turchetta. A disp. Dekic, Zivkovic, Castaldo, De Vivo, De Lucia, Rillo. All. Federico Guidi

ARBITRO: Federico Fontani di Siena (Bahri-Piazzini-Centi)

MARCATORI: 15’pt D’Andrea (F)

AMMONITI: D’Andrea, Curcio, Dell’Agnello, Germinio (F); Icardi, Carillo (C)

ESPULSO: Al 47’st Buschiazzo (C) per gioco scorretto

NOTE: Serata mite, terreno in ottime condizioni. Gara disputata a porte chiuse come da DPCM. Angoli 1-1. Recupero: 2’pt, 4’st.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920