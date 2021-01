La Candelora (a Cannelore), 2 febbraio: presentazione di Gesù al tempio.

Nei secoli passati questa festività era moto sentita nella comunità sipontina, tanto da far nascere anche delle vertenze tra il Capitolo e la Università, in merito alle modalità operative civiche ed economiche.

Essa si manifestava con il portare un cero acceso in chiesa (specie nella cattedrale) per cui questa festività era chiamata anche “la festa della luce” (cosa che accadeva anche per l’Epifania).

Credenza popolare inveterata è che con questa festività termini la stagione invernale, anche se non mancano degli ammonimenti ad essere cauti.

E tutta l’enorme mole di proverbi e di modi dire che ricordano la candelor (nell’area sipontina e meridionale, con le relative varianti)) è improntata a questa convinzione e a questa ammonizione. Ne riportiamo qualcuna, la più completa e le più caratteristiche

A Cannelore

E lla vernéte ji assute fore.

Responne a vècchj’arraggéte:

ne nn’ji fore se ne nvene ll’Annunzjéte

Ce volte u vècchje triste:

ne nn’ji fore lla vernéte

se ne nvene u Curpe de Criste.

Responne Mariannine:

se vù jèsse cchjù secure

quann’ascènnene i meteture

La Candelora:/ e l’inverno è uscito fuori/ Risponde la vecchia arrabbiata:/ “Non è fuori se non viene

l’Annunziata./Si gira il vecchio triste:/ non è fuori la inverno/ se non viene il Corpo di Cristo./ Risponde Mariannina:/” Se vuoi essere più sicuro./ quando scendono i mietitori”.

Cannelora chjére: mese truvele,

Candelore truvele: mese chjére

Se de Cannelore vene acqua menute

A vernite ce nn’ji scjute.

Se de Cannelore luce u sole chjére

Marze addevènde Jinnére

Candelora chiara: mese nuvoloso,/ Candelora nuvolosa: mese chiaro./ Se di Candelora viene acqua

minuta/ l’invernata se ne è andata./ Se di Candelora brilla il sole chiaro,/ Marzo diventa

Gennaio

San Pavele chjére

e Cannelora scure

U Virne ne nfé cchjù pavure

San Paolo chiaro (25 gennaio: conversione di S. Paolo)/e Candelora scura/ L’Inverno non fa più paura

Se a lla Cannelore chjove

U virne ji ffore

Se lla Cannelore rire

U virne uà venì

Se alla Candelora piove/ l’inverno è fuori/ Se la Candelora ride (è buon tempo)/ l’inverno deve venire

