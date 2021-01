Foggia, 31 gennaio 2021. “ Mi fa piacere che molti Consiglieri Comunali della Città di Foggia abbiano preso a coltivare le idee del popolarismo. Ma il battesimo di queste scelte, pienamente legittime, libere ed autonome, non impegnano in nessun caso Puglia Popolare che rimane un soggetto politico nato come avamposto strategico dei moderati nel centrosinistra, riconoscendosi nell’Assemblea regionale nel Gruppo dei Popolari con Emiliano”.

Con questa dichiarazione, il Consigliere Regionale Sergio Clemente precisa il ruolo politico di Puglia Popolare, prendendo le distanze dalla costituzione in seno al Consiglio Comunale di Foggia del gruppo denominato “ Popolari Pugliesi” e dai suoi sottoscrittori.

“Nessun intento polemico – precisa Sergio Clemente – ma come Commissario del Movimento e come Consigliere Comunale nella Città di Foggia trovo necessario e

doveroso ribadire una posizione politica che vede Puglia Popolare impegnata nel

centrosinistra in aperto dissenso con l’Amministrazione guidata dal neo leghista Sindaco Franco Landella”.

“Ho già rappresentato nelle sedi opportune la necessità di ufficializzare questo distinguo per non ingenerare ulteriori confusioni su confusioni – sottolinea Sergio Clemente – in un momento complicato della vita politica della Città, attraversata da tensioni delicatissime sul piano sociale”.

“Non ho nulla in contrario affinché si allarghi lo spazio di condivisione a colleghi che rispetto e con i quali condivido, se pur da posizioni diverse, un’esperienza a Palazzo di Città. Ma in politica le scelte devono maturare e vanno condivise per essere credibili. Sarebbe un errore fatale considerare Puglia Popolare come un soggetto organizzato con dependance o sale d’aspetto”.