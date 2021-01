Foggia. Muore a 31 anni ai Riuniti: disposta l’autopsia

Foggia, 31 gennaio 2021. Si è svolto lo scorso 28 gennaio l’esame autoptico sul corpo della giovane M.S.C. di soli 31 anni, morta dopo un lungo percorso clinico protrattosi per mesi agli Ospedali Riuniti di Foggia.

La ragazza si era recata presso la struttura ospedaliera lo scorso 14 ottobre 2020 per un intervento chirurgico di “Sleeve Gastrectomy” (riduzione dello stomaco), ma, a seguito di complicanze, il ricovero si è prolungato per mesi fino al decesso avvenuto nella struttura ospedaliera il 14 gennaio scorso, fatta eccezione per soli pochi giorni a dicembre in cui la stessa è tornata a casa a seguito di dimissioni.

La giovane, dopo la seconda dimissione avvenuta il 14 dicembre, ha avuto nella notte un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute, a seguito delle quali fu infatti trasportata d’urgenza in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Foggia, ove risultò anche positiva al Covid-19.

Al momento, nulla trapela sui risultati dell’esame autoptico.

I familiari della giovane ragazza, assistiti dall’avv. Roberto de Rossi, hanno immediatamente sporto denuncia per il tragico evento e il P.M. titolare del fascicolo ha sequestrato la cartella clinica e disposto l’autopsia per accertare eventuali responsabilità colpose in capo ai sanitari che hanno avuto in cura la povera M.S.C.

Sabato pomeriggio si sono svolti i funerali della ragazza, molto conosciuta nella sua città d’origine (San Severo).