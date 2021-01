La capolista Milan passa a Bologna

Il Milan stabilisce il proprio record storico di gol consecutivi in trasferta: mai, infatti, aveva segnato in A per 20 gare di fila.

A Bologna la prima della classe vince 2 – 1, realizzando come in tutte le partite disputate lontano da San Siro in questo campionato almeno 2 reti. La formazione di Pioli ha avuto a disposizione 2 rigori: il primo, al 26′, lo ha fallito Ibrahimovic, ma sulla ribattuta Rebic ha portato in vantaggio i suoi; il secondo lo ha trasformato Kessie al 55′. Nel finale i felsinei hanno accorciato le distanze con Poli all’81’, ma ci ha pensato Donnarumma a difendere il risultato.