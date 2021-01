Poker dell’Inter al Benevento

Settima vittoria interna consecutiva per la squadra di Conte che supera 4 – 0 il Benevento, sempre sconfitto nei precedenti in Serie A TIM. I nerazzurri prendono subito in mano la partita e già al 7′ passano in vantaggio, per l’autorete di

su cross di Eriksen.

Ci prova poi un paio di volte Lautaro Martinez , senza fortuna. Ad inizio ripresa l’attaccante argentino trova la via del gol, con un sinistro a fil di palo da centro area al 57′.

Passano dieci minuti ed è ancora lui a intercettare un disimpegno difensivo del Benevento, servendo Lukaku che a porta aperta non sbaglia il 3 – 0. L’attaccante belga è poi bravo a finalizzare l’assist di Sanchez per la personale doppietta. L’Inter tiene così il passo del Milan che nel pomeriggio aveva vinto a Bologna e resta a 2 lunghezze dai rossoneri, primi in classifica con 46 punti. (Lega Serie A).