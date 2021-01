Poker di ‘Popolari pugliesi’ al Comune di Foggia, in 4 nel nuovo gruppo

Ci sono i “Popolari con Emiliano”, lista che ha eletto un consigliere comunale di Foggia, Sergio Clemente, in consiglio regionale, e ci sono i “Popolari Pugliesi”. Non sono la stessa. Il nuovo gruppo intende costituirsi anche in Regione e ha già depositato simbolo e nome. Fa riferimento all’assessore regionale al personale Gianni Stea e ha messo a segno un poker di consiglieri a Palazzo di città.

Pasquale Rignanese, Massimiliano Di Fonso, Antonio Capotosto e Danilo Maffei hanno costituto un nuovo gruppo consiliare, il capoluogo dauno diventa il primo laboratorio politico per la neo-formazione.

Raminghi da vari partiti – Capotosto e Di Fonso dall’Udc, Rignanese da Fi e un breve periodo nella Lega, Danilo Maffei dalla civica ‘Foggia vince’- costituiranno una pattuglia di moderati che diluisce sempre di più la forza dei partiti sovranisti in aula consiliare. “Restiamo ancorati al centrodestra, fedeli ai nostri elettori, Popolari Pugliesi è un’area moderata”, spiega Maffei. Ma il riferimento regionale è chiaramente di centrosinistra, l’opposizione in consiglio comunale conta 12 consiglieri, non sono tempi facili per la maggioranza di Landella stretta fra gli indipendenti e i Popolari pugliesi, contenitore aperto ad accogliere anche altri naufragi dalle recenti esperienze politiche.

“Il nostro lavoro sarà svolto in continuità a quello eseguito fino ad oggi all’interno di questo Consiglio, essendo stato realizzato con grande senso di responsabilità e massimo impegno, nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato, per il bene della Città di Foggia”,

si legge in una loro nota firmata. Cioè per ora restano in maggioranza evitando, bontà loro, di disgregare un centrodestra che affronta la questione Iaccarino e altri temi cruciali per il futuro dell’amministrazione.

“L’attività sarà improntata a principi democratici, cristiani e riformisti e caratterizzato soprattutto da una politica di ascolto e coinvolgimento dei cittadini. L’obiettivo principale sarà quello di condividere azioni e progettualità per valorizzare il nostro territorio. Il nostro gruppo è pronto ad accogliere nel progetto inclusivo dei centristi e dei moderati altri consiglieri comunali e non, sia a livello provinciale che regionale aspettando che si crei a livello nazionale un nuovo partito dei moderati e centristi d’Italia”.

Aggregare i moderati di Puglia per preparare le basi della “futura politica nazionale e scongiurare una deriva estrema di populismo e radicalismo”, dichiara l’assessore Gianni Stea. “L’appello è rivolto a tutte le forze e i movimenti civici che, riconoscendosi nella nostra stessa matrice culturale, accettano il confronto sui temi più rilevanti per la società civile, a partire dalle questioni del lavoro, dello sviluppo economico, nel rispetto dell’ambiente, della salute, della sana giustizia, della formazione e della ricerca universitaria”.