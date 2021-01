Sua maestà il “signor lavoro”. Sul piatto del nulla

Puoi ritrovarti con titoli di studio, lì incollati come ‘marchette’ per paradosso figurativo, ripensando ai compromessi di quella parte di intelletto che è andata nel tempo a farsi fottere.

Capita poi, che se bussi ad una certa età ad un’agenzia interinale, ti può venir detto che, a pulire i cessi, scusatemi per la franchezza, hanno già provveduto, per cui non servi più neanche a quello.

E può succedere, in aggiunta, che la ragazzetta o il giovincello di turno ti guardino dall’alto verso il basso, sussurrandoti con un velo di quasi ironico sprezzo:

“Eh, ma io ho una Magistrale…”, quasi fossero incappati nella balia sprovveduta che ha lasciato il mocio nell’angolo per una fuitina in un prato verde, ancora tutta ingrembiulata.

Allora ripensi alle notti sacrificate, alle ore interminabili su tomi muti e stanchi, anch’essi, di essere letti e riletti per venire ricordati.

“Ma tu non puoi rientrare in quel progetto di Garanzia-Giovani”.

Certo…tu sei out…mettitelo bene in testa. O potevi laurearti prima del 2001, così potevi almeno tentare con una Messa a Disposizione.

Ti mancano i 24 CFU?

No, non mi dire?

Anche 5 esami abilitanti, di cui ne hai solo due!

Ma hai la ‘grana’?

Perché puoi conseguire tutto privatamente.

Se non la tieni puoi sempre conseguire gli esami all’Università Statale.

Devi darti da fare!

Ah, ti manca pure la certificazione di lingua inglese?

Potresti provvedere anche a quella, dopotutto sei già nel fondo del fondo dei punteggi ed ormai uno in più uno in meno, non è che faccia la differenza.

Sai invece che potresti fare?

Lascia perdere l’insegnamento”.

Ecco, li scrivo ed elenco tutti i consigli elargiti e che sono andati a riempire la voragine del vuoto dove sono finite quelle irrisorie possibilità lavorative; ora più che mai assodate impossibilità.

“Mettiti a studiare e fai i concorsi! Vedrai che dopo quattro o cinque prove selettive, potrai pure riuscire a piazzarti!”.

“Non ci credi? Ma se non provi!”.

“Cara amica mia, cosa risponderti? Pochi ne ho fatti ed i concorsi anche annullati. Ormai ritengo di non essere in gamba ed ho perduto del tutto la fiducia in me stessa. Ora arrivo alla pensione…non vedi? Scusa, mi sbaglio, nemmeno a quella potrei avere diritto, ma non vorrei pensare alla possibilità di dover rovistare tra i cassonetti come alcuni anziani immersi nella giungla della povertà. Sai che faccio. Inizio ad abituarmi a mangiare di meno”.

A volte, poi, soprattutto se donna, può capitare che tu venga quasi sbirciata al pari di una carcassa demodé, come se un ‘ormai’ dovesse calzare più appropriato dalla tua tomaia al tuo cervello, ed anzi, con il rischio, che menti più prevenute possano addirittura additarti malignando.

Ma chi scruta le stagioni altrui, chissà se ancora non assimila il nudo concetto che trattasi meramente di un appuntamento ‘fisso’. Magari potessimo dare buca al tempo che passa!

In aggiunta, partendo dal fondamento della famosa Carta, dovremmo sentirci tutti tranquilli e tutelati.

Art. 1)…fondata sul lavoro.

Chi, Che Cosa, Quando, Dove e Perché (?)

E Come soprattutto.

È possibile rispondere alla dichiarazione di quel Tizio/a?: “Proprio se uno/a non vuole lavorare. Il lavoro c’è e bisogna saperlo trovare o inventarselo”.

Eppure c’è chi ancora lo asserisce.

Chissà perché invece, nel sentire tale frase mi scoppia un buco nero nella testa in cui, in un abisso incolmabile, vedo trangugiati padri di famiglia, aziende ed attività in rassegna, traghettati tutti su un carontico carro merci verso una nera meta, sepolta dal fato infausto.

La CRISI e, con il sopraggiungere del COVID, la FINE di quelle poche speranze che forse ancora albergavano e resistevano!

Maria è tra quelle che sta ancora aspettando di essere chiamata per un lavoro, dopo aver conseguito un attestato.

Non solo aspetta.

ASPETTA E SPERA.

Lucrezia invece, sta ancora combattendo con una calcolatrice.

La paga della proposta lavorativa copre viaggio e pranzo da asporto, per cui dovrebbe considerarsi fortunata, tranne che per un particolare.

Dovrebbe lavorare dalla mattina alla sera, in compenso avrebbe un bagno a disposizione in caso di necessità.

Ma ci sono ancora Lorenzo, Matteo, Giuseppe e tantissimi altri, come la scrivente, dalla pazienza certosina.

Di buon’ora ed ogni giorno “scandagliamo” gli annunci di lavoro su bacheche di virtuali agenzie interinali, dove spuntano annunci che, se uno ci fa caso, sembrano sempre gli stessi.

Come mai?

Proviamo ad inviare un curriculum rispondendo ad un’offerta lavorativa che prevede una mansione di ‘segretariato e di immagazzinamento dati’.

Rechiamoci sul posto.

Appuriamo che si tratta invece di qualche incontro propedeutico formativo, seguito da un lavoro di ‘vendita e piazzamento di prodotti’.

Certo, nessuno vuole discutere sulla validità di ciò che dovremmo vendere o proporre (prima ad amici stretti ed a parenti), ovvero che si tratti di prodotti di un catalogo o di certuni servizi utili. Come mai però questi annunci vengono reiterati con stesse mail proponenti?

Una volta che venga assunto un certo personale (mancante e non in continuo ricambio), lo stesso annuncio non dovrebbe ricomparire, altrimenti, se non prestiamo attenzione, potremmo ritrovarci con il rispondere alle identiche offerte.

Una figura da sfigati alla fine, come quella della scrivente.

La mancanza del lavoro è una triste, tristissima realtà di troppe famiglie.

Figli che vanno a vivere all’estero e che nemmeno possono rientrare in Italia o puoi andare a trovare per due ragioni.

La principale è il dannato Covid e l’altra, non meno importante, è la grana precitata.

Certo un lastminute, altrimenti diverse centinaia di euro pronti nel portafoglio, solo per il viaggio di andata e ritorno, si intende.

Figlio mio se ti ammali non voglio pensarci.

Preferisco morire prima.

Ecco.

Siamo corpi, numeri, carni da macello dinanzi a bocche insaziabili, nel piatto del “nulla”.

Arriva infine la risposta all’agognato annuncio: “Ci dispiace, abbiamo scelto una persona che ha più esperienza”, giustamente…

Ma è che bisogna accrescerla ancora l’esperienza!

L’esperienza dell’abbaglio.

Benvenuta nella nuova era, quella dove non si prende mai un granchio.

Dunque non trovi lavoro perché non hai esperienza e non hai esperienza perché non hai lavorato o se anche hai lavorato non è abbastanza.

Se all’esercito degli inoccupati aggiungiamo poi i sottopagati e i non pagati, quel piatto cresce a dismisura.

Con il Covid il resto è servito.

Ma dobbiamo pensare a salvaguardare la nostra SALUTE e quella del PROSSIMO.

La frustrazione è cresciuta.

La delusione è incommensurabile.

E chi ha sacrificato la propria vita a causa di questa dannata sciagura causata dal virus, è vittima di questa vergognosa realtà.

Ma tu scrivi scrivi, continua a scrivere che tanto la non la cambi la realtà e se qualcuno riesca a farlo o ne sappia qualcosa in più, che, dopo umile personale venia, mi aiuti a ragionare meglio o mi bacchetti e mi illumini.

Sono stanca.

L’ottimismo dov’è andato a nascondersi? Quello lo si è perso ed il sorriso, seppur si cerca di abbozzarlo, si trova sempre un altro ancora che può spegnercelo, come la voglia di scrivere.

Mi arrendo.

A cura di Elisabetta Ciavarella, San Severo 31 gennaio 2021