Achille Capozzi: “Assunzioni Sanità Pugliese, basta col fai da te”

Statoquotidiano.it, Foggia, 31 gennaio 2022 – “Negli ultimi mesi stiamo assistendo ad una confusione totale sulle assunzioni nella Sanità che si realizzeranno nella nostra Regione. Vogliamo ricordare che, recentemente, il Governo ha emanato una legge: la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Stabilizzazione), il cui principio è quello di premiare coloro che hanno fronteggiato attivamente la pandemia mediante assunzione a tempo indeterminato del personale infermieristico e degli Oss che rispondano a determinati requisiti ben specificati dalla suddetta legge”. Così Achille Capozzi, segretario generale della FSI-USAE di Foggia tramite una nota diretta al governatore Michele Emiliano e al responsabile del Dipartimento Salute Vito Montanaro.

“Quello a cui stiamo assistendo invece è un disorganizzazione totale in cui ogni Azienda fa da se: Per quanto riguarda II Personale Infermieristico, ci sono Asl nella Regione Puglia che prorogano i contratti dopo aver fatto una ricognizione del personale; poi ci sono Asl che, al raggiungimento dei 36 mesi, applicano la Legge Madia; altre Asl, come la Asl Foggia, a scadenza di contratto dei 36 mesi licenzia, nonostante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia ancora in atto; ed infine ci sono Asl e Aziende Ospedaliere che assumono con chiamata diretta, proprio perché viviamo una situazione di emergenza, nonostante l’attuale fabbisogno di personale non preveda posti vacanti da ricoprire”, aggiunge il segretario generale FSI-USAE di Foggia.

“Anche per quanto riguarda gli Oss, ii caos regna sovrano, infatti, nonostante sia in atto il Concorsone Regionale, se sei un Oss che ha lavorato presso una Struttura Ospedaliera foggiana durante la pandemia, a scadenza di contratto vai a casa; se invece hai lavorato nelle altre Asl della Regione, come la Asl di Lecce, la Asi BAT e la Asl di Brindisi, a scadenza di contratto vieni convogliato presso le Sanità Service per essere assunto a tempo indeterminato”.

“In pratica e’ è un disordine generale legato ad una serie di comportamenti contraddittori delle varie Asl e Aziende Ospedaliere che determinano una disparità di trattamento del personale quando invece bisognerebbe adottare una linea comune. I Lavoratori vanno rispettati! Non si possono accettare discriminazioni tra le Persone, solo perché si ha la sfortuna o fortuna di aver prestato servizio presso una determinata Azienda della stessa Regione Puglia. A tal riguardo, noi chiediamo un tavolo di concertazione a livello Regionale per rivedere il Fabbisogno del Personale e l’applicazione della legge n. 234 al fine di far chiarezza una volta per tutte sul futuro del personale della Sanità Pugliese”, conclude Capozzi.