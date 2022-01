StatoQuotidiano.it Foggia,31 Gennaio 2022. Il calciomercato di gennaio più ricco di sempre ha riservato a tutti gli appassionati dei colpi clamorosi che sicuramente non erano attesi alla vigilia. Indubbiamente chi ha stupito maggiormente è stata la Juventus che ha effettuato una vera e propria rivoluzione. Vlahovic è il colpo dell’anno.

Andrea Agnelli ha chiuso un importante investimento di circa 75 milioni per consegnare ad Allegri uno dei giovani attaccanti più forti del mondo (classe 2000 n.d.r.) per rimediare ad un attacco asfittico e orfano dei 36 gol di CR7.

Il giocatore avrà un contratto di cinque anni a circa otto milioni di euro. Elkann in persona ha dato il benestare ad una ricostruzione che si completerà in estate. L’acceleratore è stato l’infortunio di Chiesa. Una squadra già in difficoltà senza il suo giocatore più esplosivo avrebbe davvero rischiato di rimanere fuori dalla Champions, un’ipotesi che i bianconeri devono assolutamente scongiurare, cercando di essere competitivi anche per i trofei su cui sono in corsa. Il capolavoro della dirigenza bianconera non si è fermato solo all’acquisto del bomber gigliato ma all’innesto di Denis Zakaria, un’intuizione prima dell’asta di giugno, per anticipare i competitors per il nazionale elvetico. Centrocampista eclettico dotato di strapotere fisico, 1.91 x 76 kg, destro naturale, capace di giocare da mezz’ala destra, mezz’ala sinistra o vertice basso in un 4-3-3, 4-3-1-2 oppure in un 4-3-2-1. Sguardo per il futuro con l’ingaggio di Federico Gatti, difensore, che resterà in prestito al Frosinone fino al termine della stagione. Il voto altissimo per le operazioni di Madama è dovuto anche alle monetizzazioni delle cessioni di Bentancur e di Kulusesky, entrambi al Tottenham, che sostanzialmente ripagano l’investimento Vlahovic. Le ultime ore sono servite, inoltre, per sistemare il gallese Ramsey ai Glaslow Rangers, praticamente quasi mai visto in campo, con un risparmio di 7 mln a bilancio.

Molto bene anche l’Inter che ha piazzato un gran colpo, assicurandosi le prestazioni di uno dei migliori terzini europei, come Robin Gosens, strappandolo all’Atalanta per una cifra paria 25 milioni e puntellando la rosa con Felipe Caicedo, un fedelissimo di Simone Inzaghi. I campioni d’Italia hanno gettato le basi per importanti rinnovi come quello di Marcelo Brozovic e prenotando Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo.

Praticamente fermo il Milan, con Paolo Maldini che ha chiuso solamente per il giovane attaccante Lazetic, 18 enne della Stella Rossa ma restando in standby in difesa, dove dichiaratamente aveva necessità di innestare il reparto.

Tra gli outsider, menzione particolare per la Fiorentina. Operazione economica eccezionale in uscita per Vlahovic, con 75 milioni che rappresentano l’intero bilancio viola ma staff dirigenziale pronto e competente che si è mosso bene per dare continuità al progetto di Mister Italiano, inserendo due buoni attaccanti come Cabral e Piatek e il centrocampista Ikonè dal Lille. Interessanti i trasferimenti di Sergio Oliveira alla Roma e di Jeremie Boga all’Atalanta.

Ph:Calciomercato.com

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 31 Gennaio 2022