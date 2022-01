Clemente: “Provinciali Foggia, tre eletti su tre candidati”

Foggia, 31 gennaio 2022 – “Tre consiglieri provinciali eletti su tre candidati sostenuti dai Popolari all’interno della lista Insieme per la Capitanata. Il lucerino Tonio De Maio primo degli eletti, Salvatore Prencipe da Torremaggiore e il sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino, che da poco si è avvicinato al nostro contenitore politico.

L’esito del voto per i Popolari alle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale è un vero successo e conferma il radicamento della nostra forza politica nel territorio e tra gli amministratori dei Comuni della provincia di Foggia, il cui risultato sarebbe stato invariato anche senza l’apporto alla nostra lista del voto dei consiglieri dem, rimasti senza simbolo per via della ricusazione.

Faccio i miei auguri ai nuovi consiglieri dell’Ente Provincia. Sapranno senza dubbio essere un ponte tra Comuni e Regione Puglia, per dare più cittadinanza e tempestività alle istanze e alle richieste che arrivano dalla nostra Capitanata. Da parte mia, sono pronto al dialogo e al lavoro con tutti i rappresentanti che siederanno a Palazzo Dogana”.

Nota stampa Sergio Clemente

fotogallery enzo maizzi