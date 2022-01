Come giocare alla Roulette Live: guida per principianti

(nota stampa). Se giocare dal vivo su un casinò online offre emozioni uniche, la roulette live è in assoluto la scelta preferita dagli appassionati. Si tratta di un gioco coinvolgente che permette di provare a distanza le emozioni tipiche di una sala gioco terrestre. I giocatori che hanno meno esperienza potrebbero però non conoscere a fondo come giocare alla roulette, soprattutto dal vivo. Non temere, di seguito ti guideremo con una serie di suggerimenti per entrare nel mondo della Roulette dal vivo.

Layout della ruota della roulette e regole di base

Prima di tutto bisogna prendere confidenza con la struttura del gioco e in particolare con la ruota: ha una parte esterna dove gira la pallina, mentre quella intera presenta delle caselle numerate. Il tavolo prevede anche un tabellone dove sarà possibile piazzare le proprie scommesse. Bisogna considerare che in base al tipo di versione di roulette scelta potrebbe variare il numero di caselle presenti. Per esempio la roulette Europea ha 37 caselle, con i suoi numeri che vanno da zero a 36. Mentre quella Americana ne ha 38, poiché prevede anche il doppio zero.

Nel caso di una roulette live, ti troverai di fronte a un croupier collegato in diretta streaming video che gestirà le funzioni del tavolo. Giocando a distanza puoi piazzare le tue scommesse e ammirare il dealer mentre mette in pratica le tue intenzioni. Sperando ovviamente di vincere!

Come scommettere sulla roulette live

Prima di iniziare a giocare dovrai scegliere il tuo casinò di fiducia, lasciandoti aiutare dai bonus, dalle promozioni e soprattutto dalle probabilità di vincita che un tavolo offre. Ci sono tantissime buone piattaforme, come per esempio 888 Casinò che garantisce un’ampia sezione di gioco per gli appassionati di roulette. Dopo aver scelto il tuo tavolo puoi piazzare una scommessa superiore al requisito minimo di puntata del gioco. Scegli l’importo, consultando la tabella dei pagamenti, e ammira il dealer mentre posiziona le fiches sul tavolo. La scelta del numero complessivo di scommesse dipende sempre dalla scelta del giocatore. Una volta chiuse le puntate inizia il divertimento e potrai ammirare la pallina girare sulla ruota in cerca della sua casella finale. A questo punto è tutta una questione di fortuna!

Tipi di scommesse

Giocare alla roulette ti permette di piazzare una varietà di scommesse diverse. Partiamo dalle più semplici scommesse per colore, ovvero sul Rosso e sul Nero, oppure Pari e Dispari, ma anche su un gruppo di numeri, seguendo una linea intera o uno schema preciso. È bene sapere che le scommesse si dividono in due gruppi: quelle interne ed esterne. Le prime si effettuano su singoli numeri o gruppi di numeri, ed è generalmente usata da giocatori professionisti che hanno maggior esperienza e conoscono i rischi. Quelle esterne sono tutte quelle che puoi piazzare oltre al riferimento ai numeri, e quindi chiamano in causa le scommesse per colore, per valore (Alto o Basso) e il Pari o Dispari. Sono molto apprezzate, anche nella roulette live, perché sono considerate le puntate con basso rischio e sono capaci di pagare in modo uniforme.

Suggerimenti da ricordare

Ora che conosci le regole base per giocare, prima di sederti a un tavolo di roulette live ti consigliamo di tenere sempre a mente una serie di suggerimenti fondamentali. Prima di tutto prevedi un limite di puntata per ogni gioco e inizia a giocare con scommesse esterne, che sono le più sicure per te. Sarebbe addirittura ideale fare un po’ di esperienza cercando anche dei tavoli demo di roulette live. Puoi così esercitarti online gratuitamente con le versioni For Fun, senza dover investire soldi veri. Inoltre scommetti sempre sulla ruota europea ed evita di partire con altre versioni fino a quando non avrai preso confidenza con il gioco. Sono piccole scelte responsabili che ti aiuteranno a muovere i primi passi nel mondo della roulette senza mettere in pericolo le tue finanze.

Conclusione

Per riuscire ad apprezzare la roulette live ti suggeriamo di studiare bene le regole del gioco e fare esperienza diretta sfruttando le numerose e sicure piattaforme di gioco. Qui sarai libero di fare errori, di “sbagliare” scommessa dopo scommessa senza dover per forza mettere mano al tuo portafoglio. Ogni errore sarà importante per imparare a migliorare il proprio approccio e riuscire così a ottenere il massimo quando si gioca su un Casinò Live in modo coinvolgente. (nota stampa).