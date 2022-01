Come proteggere i nostri dati online? Ecco alcuni suggerimenti utili

(nota stampa). Nell’epoca fluida e nella società liquida in cui viviamo, dove tutto è iperconnesso e tutto è online, proteggere i nostri dati e la nostra privacy diventa assolutamente fondamentale. Per questo esistono alcuni piccoli, preziosi accorgimenti che permettono agli utenti della rete di navigare in maniera sicura, affidabile e trasparente.

Il primo passo da fare è quello di scegliere un browser all’altezza. Se siete abituati a Google Chrome potrebbe essere un suggerimento giusto quello di approdare a Epica Privacy Browser, che ha al suo interno protezione contro tracking script e tracking cookies, protezione nell’utilizzo dei motori di ricerca, protezione da sorveglianza digitale e proxy per nascondere il proprio indirizzo IP. Altri browser all’avanguardia sono Tor, che consente l’utilizzo su Windows, Mac OS X o Linux senza alcuna installazione oppure Brave, realizzato dai padri fondatori di Mozilla Firefox. Se non si vuole cambiare programma però può essere utile scaricare alcune estensioni: Privacy Badger, ad esempio, disponibile per Google Chrome e Mozilla Firefox e creata dalla Electronic Frontier Foundation. La sua missione è bloccare la pubblicità e i tracking cookie di terze parti che non rispettano le impostazioni Do Not Track. Oppure HTTPS Everywhere, che consente la connessione solo a siti che usano la crittografia SSL/TLS, per cui il contenuto visualizzato dall’utente non viene tracciato dall’ISP.

Un esempio assolutamente virtuoso per quanto riguarda i sistemi di protezione dei dati degli utenti e anche della loro sicurezza è quello che viene messo in campo dai gestori delle piattaforme di gambling online. Lo racconta in un approfondimento WiseCasino.net che parla di LeoVegas e della sua innovazione: un sistema di messaggistica basato sull’intelligenza artificiale. In questo modo sarà possibile indirizzare ai giocatori messaggi personalizzati in base al loro comportamento e al loro profilo di rischio, con la finalità di educare e formare i propri clienti su tematiche che hanno a che fare con il gioco d’azzardo.

“Offrire ai nostri clienti un’esperienza altamente divertente in un ambiente sicuro è al centro di tutto ciò che facciamo – ha spiegato il Ceo di LeoVegas Gustaf Hagman – L’utilizzo di messaggi personalizzati nelle prime fasi della nostra relazione con i nostri clienti è il modo migliore per promuovere il coinvolgimento di questi ultimi con i nostri strumenti per il gioco più sicuro. Inoltre, ciò permetterà la costruzione di relazioni più sostenibili”.

Ma non serve l’Intelligenza Artificiale per navigare sicuri in rete. Serve l’intelligenza di tutti i giorni. E qualche piccolo accorgimento che veramente non fa mai male.