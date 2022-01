(ANSA) – BARI, 31 GEN – Oggi in Puglia si registrano 2.638 nuovi positivi al Covid, su 27.689 test giornalieri eseguiti (positività 9,5%).

Sono 17 le persone decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: 824 in provincia di Bari; 382 in provincia di Foggia; 233 in provincia di Barletta-Andria-Trani; 594 in provincia di Lecce; 311 in provincia di Brindisi; 265 in provincia di Taranto; 21 residenti fuori regione e 8 per cui la provincia di appartenenza è in fase di definizione.

Delle 137.035 persone attualmente positive 728 sono ricoverate in area non critica (ieri 732) e 59 in terapia intensiva (ieri 62). (ANSA).