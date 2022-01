Foggia, chi sono stati i calciatori più forti di sempre

Quando si tratta di fare classifiche o considerazioni sul mondo dello sport è facile essere in disaccordo. Ci sono in ballo emozioni e sentimenti dei tifosi, dai più scalmanati e scatenati fino a quelli più pacati, ma che magari non riescono a dormire per tutta la notte per colpa di una sconfitta della loro squadra del cuore.

Non c’è dubbio che i tifosi del Sud siano particolarmente veraci anche quando si tratta di mettere in mostra le emozioni per la squadra per cui tifano e si affezionano in maniera incredibile ai loro beniamini. Basti pensare ai tifosi del Foggia, che hanno ancora nel cuore il tecnico boemo Zeman, in grado di trascinare la compagine pugliese a dei meravigliosi fasti nel massimo campionato italiano, come si ricordano alla perfezione gli amanti delle scommesse calcio.

Se al giorno d’oggi ormai il Foggia non fa più parte di quel mondo sognatore e in grado di trasmettere emozioni forti, la Serie A potrebbe non essere un miraggio così lontano nel corso dei prossimi anni. Certo, c’è da investire, ma soprattutto da fare scelte di spessore anche nel lanciare i giovani. Anche nel 2021, come è stato sottolineato dall’articolo sui migliori giocatori dell’anno sul blog sportivo L’insider, è stato facile notare il trend di un numero sempre maggiore di squadre lungimiranti sui giovani da far giocare, raccogliendo un po’ i frutti di tale lavoro nel tempo, come è accaduto con il Cagliari e con Nicolò Barella, trasferitosi all’Inter e che si è imposto come il miglior centrocampista, a detta di tantissimi addetti ai lavori, nella scorsa stagione.

Lo Zar di Foggia, Igor Kolyvanov

Dando uno sguardo ai calciatori che hanno fatto la storia del Foggia, è impossibile non partire da due mostri sacri che hanno vestito la maglia rossonera, ovvero Igor Kolyvanov e Giuseppe Signori. Il giocatore russo arriva in quel di Foggia dopo aver trionfato con la sua nazionale agli Europei Under 21. Un giovane talento che si toglie ben presto i panni della meteora per indossare quelli di giocatore affidabile e in grado di riservare grandi soddisfazioni.

Infatti, con questa maglia il nazionale russo scende in campo per ben cinque stagioni, collezionando 22 reti oltre che innumerevoli assist, registrando in totale 106 presenze. La sua tecnica sopraffina non è mai stata messa in dubbio, ma i tifosi si sono ben presto innamorati del suo diabolico sinistro. Inutile rimarcare il motivo per cui è stato ribattezzato lo “Zar di Foggia”.

Beppe Signori, al nono posto nella classifica marcatori della Serie A di tutti i tempi

Ecco un altro giocatore che ha scritto pagine di storia difficili da dimenticare per tutti i tifosi rossoneri. Infatti, Beppe Signori, dopo l’esperienza in Puglia, ha saputo davvero conquistare il palcoscenico italiano e non solo, diventando il nono giocatore con più gol segnati in tutta la storia del massimo campionato italiano.

Con la maglia del Foggia disputa ben 100 partite dal 1989 fino al 1992, in cui segna 37 reti. La chiamata della Lazio lo trascina via dalla Puglia, ma con i colori biancocelesti continua a segnare, anzi lo fa con una costanza sempre maggiore, imponendosi anche da titolare con la maglia della Nazionale.

Ciccio Baiano e Giovanni Stroppa

Impossibile non ricordare, tra i giocatori più forti della storia del Foggia, altri due italiani dal talento cristallino, ovvero Baiano e Stroppa. Il primo, arrivato dalle giovanili del Napoli, ha trovato la sua collocazione ideale, anche a livello ambientale, in quel di Foggia. È lui uno dei grandi protagonisti che trascinarono i rossoneri in Serie A, vincendo la classifica capocannonieri del campionato cadetto. Stroppa, invece, si impone a Foggia nella stagione 1993-94, guidando da regista una squadra capace di raggiungere il nono posto finale in classifica.