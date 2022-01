Foggia, Giornata nazionale delle vittime civili e delle guerre

APPELLO AI COMUNI PER ADERIRE ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI NEL MONDO

Il primo febbraio ricorre la “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”, istituita all’unanimità dal Parlamento – con la legge 25 gennaio 2017 n. 9 – su forte impulso dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), Ente Morale

preposto alla tutela e alla rappresentanza delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti.

L’obiettivo è quello di “conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti, nonché di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra” e perché sia raggiunto pienamente, la legge invita gli organi competenti degli Enti locali a celebrare la Giornata promuovendo e organizzando.

Quest’anno la Giornata sarà dedicata al tema dell’uso delle armi esplosive nelle aree abitate durante i conflitti, secondo i principi espressi dalla campagna Internazionale della rete INEW “Stop bombing towns and cities”, declinata in Italia con lo slogan “Stop alle bombe sui civili”, coordinata dall’ANVCG e di cui fanno parte anche la “Rete Italiana Pace e Disarmo” e la “Campagna Italiana Contro le Mine”.

L’ANVCG, in collaborazione con ANCI, chiede a tutti i Comuni italiani di aderire alla celebrazione della Giornata esponendo sul balcone dei propri Municipi lo striscione “Stop alle bombe sui civili” (scaricabile al seguente link: LINK PER SCARICARE LO STRISCIONE)

L’iniziativa è stata lanciata ufficialmente a Parma lo scorso novembre in occasione dell’Assemblea dell’ANCI e oltre 200 comuni, fra capoluoghi di provincia, regione e comuni più piccoli, hanno già aderito. L’appello è rivolto a tutti i Comuni che intendono promuovere quest’azione, e a tal proposito alleghiamo una bozza di delibera per aderire alla campagna e sostenere il percorso diplomatico per l’adozione della Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi Esplosive.

In occasione del 1° febbraio, inoltre, ANVCG e ANCIcomunicare organizzeranno un webinar rivolto a tutti gli Enti locali sui temi della Giornata con interventi e testimonianze, di cui a breve saranno forniti ulteriori dettagli attraverso i canali delle rispettive associazioni.

Per ricevere maggiori informazioni o per aderire alla campagna basterà contattare l’ANVCG ai seguenti recapiti: info@anvcg.it oppure 065923141.

Con il patrocinio di cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute

dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull’impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Con il patrocinio di ANCI

Il Consiglio Comunale di ________________

Premesso che:

• Il 1 febbraio di ogni anno si celebra la “Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo”, istituita all’unanimità dal Parlamento con legge 25 gennaio 2017, n°9;

• l’art.2 della suddetta legge esorta gli enti locali a celebrare la Giornata promuovendo e organizzando cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sull’impatto dei conflitti sulle popolazioni civili di tutto il mondo;

• l’art. 4.2 della suddetta legge incarica espressamente l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), quale Ente Morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra e il suo “L’Osservatorio”, Centro di Ricerca sulle vittime civili dei conflitti, insieme al Ministero dell’Istruzione, di stabilire le direttive e fornire gli indirizzi tematici di ogni giornata, con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado;

• in occasione del 1 febbraio 2022, le vittime civili di guerra italiane, attraverso l’ANVCG, hanno proposto ai comuni italiani di aderire e celebrare la Giornata esponendo uno striscione con lo slogan “Stop alle bombe sui civili”;

• il suddetto slogan fa riferimento alla Campagna “Stop alle bombe civili”, che è declinazione nazionale del tema trattato dalla Rete internazionale International Network on Explosive Weapons (INEW), a cui hanno aderito anche la Campagna Italiana contro le Mine, parte della campagna internazionale (ICBL) Premio Nobel per la Pace 1997 e la Rete italiana Pace e Disarmo;

• tale campagna nasce dall’iniziativa internazionale della suddetta Rete INEW per proteggere i civili dall’impiego delle armi esplosive nei conflitti combattuti in aree urbane o ad alta densità di popolazione;

• la Rete INEW è composta da 45 organizzazioni umanitarie presenti ed impegnate in numerosi paesi del mondo, le quali chiedono con urgenza agli Stati un’immediata azione multilaterale e condivisa per prevenire le sofferenze umane causate dall’uso delle armi esplosive nelle aree popolate durante i conflitti;

• la Rete INEW ha promosso un percorso negoziale coinvolgendo Stati, organizzazioni internazionali e della società civile il cui fine è l’approvazione di una Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi Esplosive che assicuri la protezione e l’immediata assistenza delle popolazioni vittime dell’uso delle armi esplosive in aree popolate;

• come riportato da L’Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo – ed. 2021, nel mondo sono presenti ancora oggi più di 30 conflitti in corso, alcuni dei quali da molti anni

• i conflitti, di qualunque origine e natura, sono un ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo n° 17 dell’Agenda 2030 (Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile)

Preso atto che:

• sono attualmente in corso i negoziati sul testo di una Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi Esplosive per proteggere i civili dalle inutili sofferenze causate dalle armi esplosive nelle guerre in contesti urbani;

• in più occasioni i rappresentanti del Governo italiano hanno dichiarato di aderire e voler promuovere i principi contenuti nella bozza del testo;

• tale processo negoziale non è ancora stato riconosciuto come percorso diplomatico ufficiale;

• la sottoscrizione della Dichiarazione Politica Internazionale da parte del nostro paese contribuirà a

migliorare la protezione e l’assistenza dei civili nei conflitti armati

Tutto ciò premesso, ritenendo che assicurare protezione e assistenza umanitaria ai civili coinvolti loro malgrado nei conflitti sia un obiettivo comune da perseguire

delibera di:

• aderire alla Campagna “Stop alle bombe sui Civili”, promossa e coordinata dall’ANVCG, in rete con Campagna Italiana contro le Mine e Rete Italiana Pace e Disarmo;

• partecipare il 1 febbraio 2022 all’iniziativa dedicata alla suddetta campagna in occasione della celebrazione della quinta Giornata Nazionale della vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, esponendo lo striscione con lo slogan “Stop alle bombe sui civili” e promuovendo all’interno del proprio territorio le campagne di sensibilizzazione e informazione sulla violenza esplosiva sulle popolazioni civili, in collaborazione con le sezioni territoriali dell’ANVCG

• indirizzare con la presente delibera alla Commissioni Esteri e i gruppi per i diritti umani della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica l’invito a sostenere, attraverso idonee iniziative d’indirizzo parlamentare, il percorso diplomatico per l’adozione della Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi Esplosive, al fine di garantire migliore protezione e assistenza umanitaria alle popolazioni civili coinvolte loro malgrado nelle guerre urbane.