“Il M5S entra per la prima volta in Provincia di Foggia”

(nota stampa). Grande risultato per la consigliera del M5S Nunzia Palladino che con 6224 voti è tra le donne più suffragate della Provincia nella lista di centro-sinistra “Insieme”. Per la prima volta il M5S entra in Provincia a Foggia.

Intervengono così in una nota i portavoce del M5S di Capitanata: “È una grande gioia e soddisfazione per tutto il Movimento. Nunzia è una amministratrice dai forti valori civili e morali, entriamo all’Ente Provincia per difendere e promuovere i nostri temi e per portare le istanze dei cittadini a Palazzo Dogana. Incideremo sull’utilizzo dei fondi del PNRR, sull’edilizia scolastica e lavoreremo da subito per garantire maggiore trasparenza nei concorsi e nelle gare.

Grazie all’accordo con le forze politiche con cui governiamo in regione portiamo a casa questo importante risultato.

Dimostrazione chiara di come il lavoro di squadra e una visione chiara di territorio pagano sempre”.