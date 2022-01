Le migliori mascherine personalizzate per promuovere la tua azienda ed evitare la diffusione del covid-19

(nota stampa). Il periodo storico che stiamo vivendo è ancora fortemente condizionato da questa pandemia che ha letteralmente stravolto la vita di tutto il mondo. Ancora oggi si sentono numeri molto importanti su contagi e decessi, l’attenzione deve rimanere molto alta e sono ancora necessarie tutte le precauzioni che abbiamo imparato a conoscere in questi due anni. Su tutte la mascherina, nei suoi modelli chirurgici, di tessuto e FFP2, quest’ultima diventata senza dubbio il simbolo di un periodo che ricorderemo a lungo ma anche l’igienizzazione delle mani insieme ovviamente al distanziamento sociale. Non dobbiamo pensare di essere fuori pericolo per cui l’imperativo è continuare come fatto fino ad ora, preservando la nostra salute, delle persone a noi care e di tutti quelli che incontriamo nelle nostre giornate.

Mascherine di ogni tessuto e colore su cui imprimere logo e nome dell’azienda.

Nell’ultimo periodo di Covid-19 l’importanza della mascherina personalizzate riutilizzabili è stata ribadita anche dal fatto che il suo utilizzo si rivela indispensabile per accedere a diverse attività e non per ultimo perché garantisce una maggiore e più efficace protezione. Sono disponibili in diversi colori e da Moloon troverete una vasta gamma di modelli di mascherine da acquistare all’ingrosso. Molte aziende hanno anche deciso di fornire dispositivi di protezione personale ai loro dipendenti e hanno deciso di stampare il loro nome e logo su queste mascherine.

Mascherine online Moloon, tante idee per una protezione sicura ed affidabile.

La rete offre diverse soluzioni per imprimere il nome ed il logo della vostra azienda in modo da realizzare una sorta di pubblicità gratuita che tutti possono notare. La rete è piena di idee in questo senso tuttavia comprare mascherine personalizzate online in Moloon può rappresentare la giusta soluzione adatta a voi, al vostro gusto e alle vostre esigenze. Basteranno davvero pochi e semplici passaggi per ottenere quello che avevate in mente e farlo diventare realtà: innanzitutto bisogna sapere che si possono anche creare mascherine su misura, si dovrà poi scegliere il colore preferito della mascherina, ce ne sono diversi a disposizione e potrete scegliere magari quello che più si avvicina al colore del logo aziendale. Successivamente sarà la volta del metodo di stampa, poi posizionare nome e logo e scegliere la quantità da produrre.

La soluzione studiata per soddisfare le esigenze delle aziende e dei dipendenti.

Moloon garantisce tutto questo ad un livello di qualità molto alto, con grande professionalità che unisce il momento che viviamo con la cura di sé e degli altri con una pubblicità del tutto particolare. La spedizione sarà offerta totalmente in maniera gratuita insieme a sconti all’ingrosso a totale vantaggio dell’azienda che, gioco forza, vede realizzare gadget per un numero importante di dipendenti. Scegliete allora la mascherina che più si rifà al vostro gusto e regalatela ai vostri dipendenti per maggiore protezione personale e degli altri con un articolo davvero unico, ben fatto ed originale.