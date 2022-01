Manfredonia, “Igienizzati e bonificati spazi pubblici zona Sacra Famiglia”

Manfredonia (Foggia), 31/01/2022 – “RipuliAMO e risistemiAMO la città. L’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta informa che dopo aver completato la zona Algesiro, questa mattina la squadra comunale della manutenzione del verde è intervenuta a Parco degli Aranci e Parco delle Viole (zona Sacra Famiglia)

per igienizzare e bonificare gli spazi pubblici, ripristinando decoro urbano e sicurezza per i residenti. L’Amministrazione comunale ricorda come una città più bella ed accogliente dipende dall’impegno civico quotidiano di ogni singolo cittadino”.