“Parenti serpenti”, al Teatro del Fuoco di Foggia la comicità di Lello Arena

StatoQuotidiano.it, 31 GENNAIO 2022. Si torna a Teatro del Fuoco di Foggia, con la comicità tutta partenopea, Lello Arena sarà il protagonista della divertente e amara commedia, conosciuta dal grande pubblico grazie al film “cult” di Mario Monicelli del 1992.

Il regista Luciano Melchionda, costruisce uno spaccato di vita intimo e familiare di grande attualità, con un crescendo di situazioni esilaranti e spietate che riescono a far ridere e allo stesso tempo a far riflettere con profonda commozione. “Immaginare Lello Arena, con la sua carica comica e umana, nei panni di papà Saverio mi ha fatto immediatamente sorridere” “tanto da ipotizzare il suo sguardo come quello di un bambino intento a descrivere ed esplorare le dinamiche ipocrite e meschine che lo circondano nei giorni di santissima festività. È un genitore davvero in demenza senile o è un uomo che non vuole vedere più la realtà e si diverte a trasformarla e a provocare tutti?”.

In questa epoca in cui tutto e il contrario di tutto sono la stessa cosa ormai, con questa commedia passeremo dalle risate a crepapelle per il tratteggio grottesco e a tratti surreale dei personaggi al più turpe cambiamento di quegli esseri che – chi di noi non ne ha conosciuto almeno uno? – da umani si trasformeranno negli animali più pericolosi e subdoli: i serpenti.

Sul palco anche Giorgia Trasselli, Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa e Fabrizio Vona.

Galleria 35 euro Platea 40

– Infoprev. 3484203420

vendita online e i suoi punti vendita su Ciaotickets.com