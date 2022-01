Vincere una scommessa all’ultimo minuto: le magie della modalità live

(nota stampa). Se gli inglesi amano scommettere, gli italiani sono soprattutto appassionati di sport, che nel caso del calcio si trasforma in una religione in grado di unire o separare famiglie, amicizie o addirittura matrimoni. O almeno così si tendeva a pensare fino a qualche decina di anni fa, quando le uniche volte che si tentava la fortuna nel Belpaese erano per la classica schedina bisettimanale del Totocalcio, il biglietto del Superenalotto e l’occasionale visita a Sanremo o a Venezia. L’avvento della modalità online ha sparigliato le carte sui tavoli da gioco, sia in senso letterale, digitalizzandole e virtualizzandole, sia in termini di mutata percezione che il pubblico ha nei confronti di scommesse e casinò. Il successo, avvenuto nel giro di pochi anni, di piattaforme come Bet20 Login e puntate rapide ne è la dimostrazione.

Il Totocalcio è forse l’istituzione italiana che più ha fatto scalpore nel momento in cui ha fatto il proprio ingresso nel mondo online, ed è stata forse quella che nessuno si sarebbe mai aspettato prendere la direzione digitale. Passatempo diventato un’icona nazionale, la schedina bicolore era una fermata d’obbligo durante la pausa pranzo o nel percorso dal giornalaio a casa, tra un morso al cornetto, un sorso di caffè e una chiacchierata con amici e conoscenti per testare gli umori del pallone. Per molti è stata una sorpresa, ma da quando il Totocalcio può essere compilato online su piattaforme convenzionate come Lottomatica, il suo successo e la sua penetrazione nel mercato nazionale che sembrava già saturo ha superato ogni aspettativa.

Non ce ne vogliano i puristi, ma la schedina rossa e bianca non è altro che il gabbiano sulla punta dell’iceberg di ciò che il mondo delle scommesse online è in grado di offrire. Approfittando della rete come catalizzatore per gli allibratori di tutto il mondo, una piattaforma moderna può occuparsi non solo del calcio a livello nazionale, ma anche di centinaia di altri campionati, dalla pallavolo alle freccette, tutti pubblicati uno accanto all’altro e a disposizione dei giocatori con un’ampia selezione di quote e mercati. Il bello della modalità online è che lo stesso sito o app può essere utilizzato da uno scommettitore italiano allo stesso tempo di un altro del Sudafrica o di Taiwan, decuplicando così il potenziale mercato di utenti.

Dopo un’iniziale diffidenza, anche i governi hanno saputo sfruttare nel modo giusto l’avvento delle scommesse online per portare legalità a garanzia degli utenti e anche un’ulteriore fonte di introiti a livello fiscale. Essere in possesso di una licenza, come quella dell’italiana ADM, non significa solo operare nel rispetto delle regole e gestire con trasparenza il denaro degli iscritti, ma anche pagare le dovute tasse ai relativi enti di controllo. Le piattaforme di scommesse possono attingere al mercato mondiale grazie a concessioni governative valide a livello globale, le più frequenti delle quali per il mercato italiano sono Curaçao e Malta.

Inizialmente siti per computer, le piattaforme si sono evolute insieme alla tecnologia che le ha fatte nascere con grafiche ottimizzate per browser mobili come Safari su iOS o Chrome per Android. Negli ultimi anni è diventata una consuetudine lo sviluppo parallelo di applicazioni che vengano incontro a chi utilizza soprattutto smartphone per coccolare gli appassionati di scommesse live. Grazie a convenzioni con i canali più seguiti, gli utenti possono infatti guardare una partita direttamente dalla stessa app con cui piazzare schedine in tempo reale, passando da una schermata all’altra con un tocco di dita e senza alcun ritardo.

Se una volta il massimo del “live” si aveva mettendo fogli di carta con istruzioni nelle mani di allibratori allo stadio o all’ippodromo durante un evento sportivo, il digitale ha ancora una volta cambiato le regole del gioco. Con migliaia di bookmaker online nello stesso momento, le quote di una partita vengono aggiornate di secondo in secondo in modo automatico. Agli utenti non serve altro che cliccarci sopra e confermare la propria puntata prima che un infortunio, una rimessa sfortunata o un’invasione di campo cambino le sorti del match. Grazie alla rete globale, gli scommettitori riescono così a superare i confini della propria città e del loro stadio di riferimento per puntare, dalla comodità di una sdraio a Santorini l’esito degli ultimi tre minuti di un torneo di Hockey a Québec City. (nota stampa).