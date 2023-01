A “Zona Bianca” la famiglia di Foggia dove tutti hanno il Reddito di cittadinanza

FOGGIA, 31/01/2023 – (mediasetinfinity.mediaset.it) “C’è una famiglia, in Puglia, dove vivono tutti con il reddito di cittadinanza. E sono tutti abili al lavoro.

A Foggia per raccontare la storia di una famiglia in cui tre persone, pur essendo occupabili, percepiscono dallo Stato un assegno mensile perché non trovano lavoro”. Il servizio di Viviana d’Introno del nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 andata in onda lo scorso 29 gennaio. (mediasetinfinity.mediaset.it)