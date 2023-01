No Energas, il Sindaco Rotice scrive un appello col Vescovo Moscone

Ci ritroviamo ora a scrivere alla cittadinanza tutta, volendo sottolineare e sostenere la contrarietà del territorio, nonchè l’obsolescenza e la pericolosità del progetto che Energas (presentato nel 1998) vorrebbe realizzare a Manfredonia, dando vita al più grande deposito costiero Gpl d’Europa. Tutti insieme siamo chiamati a far sentire ancora una volta la nostra voce per chiudere questo capitolo e procedere con l’inizio di una nuova storia di sviluppo nell’interesse delle nostre comunità e delle vocazioni della nostra terra. Stiamo pagando ancora a caro prezzo i danni di scelte industriali sbagliate, come quelle dell’ex Enichem, con pesanti strascichi sul fronte ambientale e della salute. Si dia democraticamente peso alla volontà plebliscitaria del territorio.