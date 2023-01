Picchia titolare di kebab perchè non gli da il panino, 23enne foggiano condannato

ANCONA, 31/01/2023 – (Il Resto del Carlino) Entra nel kebab e chiede un panino ma il titolare glielo nega e lui prima lo picchia e poi se ne va con due birre rubate dal frigo. Protagonista un foggiano di 23 anni che il tribunale di Ancona ha condannato per furto aggravato.

L’imputato, difeso dall’avvocato Fabrizio La Rocca, inizialmente era accusato di rapina aggravata. L’8 dicembre del 2019 era entrato in un kebab di Montemarciano, in compagnia di una comitiva di amici. Sarebbe stato un cliente abituale e poco rispettoso delle regole. Dentro il locale infatti fumava e faceva chiasso con il suoi amici al punto che il titolare del kebab, un pachistano di 50 anni, si era spesso raccomandato con lui per fargli cambiare registro. Quella sera era tornato più esuberante che mai.

“Fammi un panino” avrebbe chiesto ma il pachistano, vista la situazione, glielo aveva negato, pregandolo di uscire, lui e i suoi amici. Era capitato spesso infatti che la comitiva creasse disturbo e che i residenti del palazzo si erano lamentati poi con il gestore del kebab. Davanti al diniego il foggiano avrebbe perso il lume della ragione e con forza avrebbe prima rotto la porta che lo separava dal laboratorio sul retro del locale e poi si sarebbe avventato sul pachistano, aiutato anche da un minorenne, lì presente con il suoi amici. ilrestodelcarlino.it