Progetto Popolare: “Qualcuno scopre l’acqua calda a Manfredonia”

In questo frattempo ne abbiamo viste di tutti i colori in aula consiliare: le improvvise dimissioni della segretaria generale Giuliana GALANTINO (che pare essere uscita dal Comune sbattendo la porta), le dimissioni dello stimatissimo dirigente Giuseppe Di Tullo (maltrattato in pieno consiglio comunale), la revoca delle deleghe assessorili ad Angelo SALVEMINI, “reo” di aver comunicato via pec a tutti i consiglieri comunali questioni gravissime, meritevoli di segnalazione agli organi competenti.